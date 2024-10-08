Китайский бренд BYD построит в Турции автозавод за миллиард долларов

С лета нынешнего года представители BYD ведут переговоры с турецкими поставщиками сидений, пластика, листового металла, а также пресс-форм и покрышек. Тогда же китайский бренд подписал соглашение с Министерством промышленности и технологий Турции о создании завода и будущих инвестициях.