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Опубликовано 08 октября 2024, 18:46
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Китайский бренд BYD построит в Турции автозавод за миллиард долларов

Специалисты уже выбрали место строительства
Китайская компания BYD построит в Турции автомобильный завод стоимостью миллиард долларов. Кроме того, производитель возведет на территории предприятия научно-исследовательский центр. По словам президента Ассоциации поставщиков автомобильных деталей (TAYSAD) Альберта Сайдама, в местный автомобильный сектор впервые вложится иностранный бренд за последние 27 лет.
Китайский бренд BYD построит в Турции автозавод за миллиард долларов
© BYD
Анастасия Мельник

Автозавод построят в западной провинции Маниса. Китайские специалисты начнут возводить предприятие в начале следующего года. Запуск первого конвейера запланирован на первый квартал 2026 года. Площадка под названием BYD Türkiye Otomotiv будет выпускать около 200 000 машин ежегодно, обеспечив рабочими местами 12 0000 человек.

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С лета нынешнего года представители BYD ведут переговоры с турецкими поставщиками сидений, пластика, листового металла, а также пресс-форм и покрышек. Тогда же китайский бренд подписал соглашение с Министерством промышленности и технологий Турции о создании завода и будущих инвестициях.

В конце апреля компания Kia анонсировала строительство автозавода в Казахстане. Предприятие в городе Костанай планируют запустить в следующем году.

Источник:Hürriyet Daily News
Автор:Анастасия Мельник
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#BYD
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