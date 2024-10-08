Китайский бренд BYD построит в Турции автозавод за миллиард долларов

Китайский бренд BYD построит в Турции автозавод за миллиард долларовСпециалисты уже выбрали место строительства
Автозавод построят в западной провинции Маниса. Китайские специалисты начнут возводить предприятие в начале следующего года. Запуск первого конвейера запланирован на первый квартал 2026 года. Площадка под названием BYD Türkiye Otomotiv будет выпускать около 200 000 машин ежегодно, обеспечив рабочими местами 12 0000 человек.
С лета нынешнего года представители BYD ведут переговоры с турецкими поставщиками сидений, пластика, листового металла, а также пресс-форм и покрышек. Тогда же китайский бренд подписал соглашение с Министерством промышленности и технологий Турции о создании завода и будущих инвестициях.
В конце апреля компания Kia анонсировала строительство автозавода в Казахстане. Предприятие в городе Костанай планируют запустить в следующем году.