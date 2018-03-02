Новый кроссовер BYD получил огромный поворотный дисплей

Китайский производитель BYD показал интерьер кроссовера Tang следующего поколения. Одной из особенностей модели стал поворотный центральный дисплей на передней панели, который можно расположить вертикально или горизонтально. Публичный дебют новинки состоится 6 марта текущего года.

Помимо большого дисплея, BYD Tang получит цифровую приборную панель, нефиксируемый джойстик коробки передач, а также семиместный салон с посадочной формулой 2+3+2.

По предварительной информации, кроссовер будет доступен с бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью около 200 лошадиных сил и 500-сильной гибридной силовой установкой. Не исключено появление полностью электрической модификации. Ожидается, что гибридная версия сможет разменивать первую «сотню» через 4,5 секунды.

«Заряженный» гибридный кроссовер Tang текущего поколения оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входит двухлитровая «турбочетверка», развивающая 205 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, два 150-сильных электромотора (200 Нм) и шестидиапазонный «автомат». Суммарная отдача — 505 сил и 720 Нм момента. С нуля до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 4,9 секунды.

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