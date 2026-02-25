Быстрые роботы-шиномонтажники появились на «АвтоВАЗе»

Линия может работать с дисками посадочным диаметром от 15 до 22 дюймов. Для нынешних моделей Lada используются колеса диаметром 15−17 дюймов, но для Azimut впервые в истории марки Lada будут применяться 18-дюймовые колеса. Пробная партия таких колес уже собрана на новой роботизированной линии для опытных образцов автомобиля, которые проходят испытания.

Процесс полностью автоматизирован и базируется на машинном зрении. Система сама определяет типоразмер шины и диска и блокирует сборку, если они не подходят друг другу. Смазка бортов шины перед монтажом также выполняется роботом, чтобы исключить риск повреждения. Накачка уже собранных колес до нужного уровня давления производится методом «взрыва» с помощью автоматического телескопического колокола.