Быстрые роботы-шиномонтажники появились на «АвтоВАЗе»
Линия может работать с дисками посадочным диаметром от 15 до 22 дюймов. Для нынешних моделей Lada используются колеса диаметром 15−17 дюймов, но для Azimut впервые в истории марки Lada будут применяться 18-дюймовые колеса. Пробная партия таких колес уже собрана на новой роботизированной линии для опытных образцов автомобиля, которые проходят испытания.
Процесс полностью автоматизирован и базируется на машинном зрении. Система сама определяет типоразмер шины и диска и блокирует сборку, если они не подходят друг другу. Смазка бортов шины перед монтажом также выполняется роботом, чтобы исключить риск повреждения. Накачка уже собранных колес до нужного уровня давления производится методом «взрыва» с помощью автоматического телескопического колокола.
В процессе сборки колеса дважды балансируются: до и после установки балансировочных грузиков. Если зафиксирован дисбаланс выше допустимого, колесо выбраковывается из потока автоматически. Производительность линии — одно колесо каждые 12 секунд, что в полтора раза быстрее, чем на старом оборудовании.
На данный момент новое подразделение работает на конвейер, поставляя колеса для текущих моделей. Однако его ключевая задача — обеспечить технологический задел под Azimut: именно для этого кроссовера здесь осваивают монтаж 18-дюймовых колес с повышенными требованиями к точности сборки.