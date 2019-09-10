Китайский кроссовер с 48-дюймовой «приборкой» стал серийным

Свою первую модель Byton позиционирует как кроссовер премиум-класса. Силуэт M-Byte подчеркивают «парящие» задние стойки и низкая линия крыши, а технологичность — «умные» поверхности спереди и сзади, которые в будущем могут стать частью системы коммуникации автомобиля и других участников движения, а пока используются для отображения статуса зарядки батареи. Фирменная деталь — «лезвие», разделяющее фары на две части.
Ключевой элемент интерьера кроссовера — изогнутый 48-дюймовый дисплей. Управлять выводимой на него информацией можно с помощью голоса, жестов, физических кнопок, распознавания эмоций и сенсорных экранов: один находится между водителем и пассажиром, другой — на руле. Передние кресла в M-Byte можно развернуть на 180 градусов, а само пространство салона организовано по принципу «гостиной». Опционально будет доступна четырехместная конфигурация с двумя раздельными креслами на втором ряду.
Начальная версия Byton M-Byte получит 272-сильный электромотор, установленный на задней оси. Батарея емкостью 72 киловатт-часа позволит такому кроссоверу проезжать без подзарядки 360 километров. Более мощный 408-сильный вариант укомплектуют батареей на 95 киловатт-часов, и его пробег составит 435 километров. Зарядка от терминала мощностью 150 киловатт до 80 процентов займет 35 минут.
Производство кроссоверов будет налажено на строящемся в Нанкинской зоне экономического и технологического развития (провинция Цзянсу) заводе. Площадь производственной площадки составит 800 тысяч квадратных метров, а мощностью — 300 тысяч автомобилей в год. На заводе будут внедрены технологии «Индустрии 4.0»: автоматизированная доставка материалов и компонентов, интернет вещей и подключенные к Сети роботы.