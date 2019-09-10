Китайский кроссовер с 48-дюймовой «приборкой» стал серийным

Ключевой элемент интерьера кроссовера — изогнутый 48-дюймовый дисплей. Управлять выводимой на него информацией можно с помощью голоса, жестов, физических кнопок, распознавания эмоций и сенсорных экранов: один находится между водителем и пассажиром, другой — на руле. Передние кресла в M-Byte можно развернуть на 180 градусов, а само пространство салона организовано по принципу «гостиной». Опционально будет доступна четырехместная конфигурация с двумя раздельными креслами на втором ряду.