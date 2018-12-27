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15:12

Китайцы оставят серийному электрокроссоверу Byton 49-дюймовую приборку

Товарный автомобиль представят на выставке потребительской электроники

Китайская марка Byton, в руководство которой входят бывшие топ-менеджеры BMW, Infiniti и Tesla, опубликовала первое изображение серийного электрического кроссовера под названием M-Byte. На снимке видно, что товарный автомобиль сохранит огромный 49-дюймовый экран на передней панели (еще один поменьше расположен на руле).

Прототип кроссовера показали в январе этого года на выставке потребительской электроники CES. Здесь же в начале 2019-го дебютирует и серийный вариант.

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Интерьер концепт-кара Byton M-Byte

По сравнению с концептом у товарного электрокара поменяются очертания приборной панели, в оформлении которой станет больше изгибов. Центральный дисплей имеет размеры 125х25 сантиметров, а диагональ экрана в руле составит восемь дюймов.

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Интерьер концепт-кара Byton M-Byte

Ожидается, что новинка «в базе» будет предлагаться с электромотором мощностью 272 силы и блоком батарей емкостью 71 киловатт-час. Топовый вариант получит два двигателя суммарной мощностью 476 сил, питающихся от батарей емкостью 95 киловатт-часов. С первой из этих силовых установок кроссовер сможет проехать без подзарядки около 400 километров, а со второй – больше 500 километров.

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Концепт-кар Byton M-Byte

Собирать M-Byte будут на заводе в китайском Нанкине. Стоимость машины составит около 45 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей). У дилеров она появится в 2020 году. Позднее на рынок также выйдут седан и минивэн.

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