Китайцы оставят серийному электрокроссоверу Byton 49-дюймовую приборку

Прототип кроссовера показали в январе этого года на выставке потребительской электроники CES. Здесь же в начале 2019-го дебютирует и серийный вариант.
По сравнению с концептом у товарного электрокара поменяются очертания приборной панели, в оформлении которой станет больше изгибов. Центральный дисплей имеет размеры 125х25 сантиметров, а диагональ экрана в руле составит восемь дюймов.
Ожидается, что новинка «в базе» будет предлагаться с электромотором мощностью 272 силы и блоком батарей емкостью 71 киловатт-час. Топовый вариант получит два двигателя суммарной мощностью 476 сил, питающихся от батарей емкостью 95 киловатт-часов. С первой из этих силовых установок кроссовер сможет проехать без подзарядки около 400 километров, а со второй – больше 500 километров.
Собирать M-Byte будут на заводе в китайском Нанкине. Стоимость машины составит около 45 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей). У дилеров она появится в 2020 году. Позднее на рынок также выйдут седан и минивэн.