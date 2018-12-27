Китайцы оставят серийному электрокроссоверу Byton 49-дюймовую приборку

Ожидается, что новинка «в базе» будет предлагаться с электромотором мощностью 272 силы и блоком батарей емкостью 71 киловатт-час. Топовый вариант получит два двигателя суммарной мощностью 476 сил, питающихся от батарей емкостью 95 киловатт-часов. С первой из этих силовых установок кроссовер сможет проехать без подзарядки около 400 километров, а со второй – больше 500 километров.