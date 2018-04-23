Продажи модели начнутся на китайском рынке к 2021 году

Пульс

Компания бывших сотрудников BMW и Tesla показала тизер второй модели

Ce9b6e5febaed491591c1c72b9f9e72cc863e14f
23 апреля 2018

Марка Byton, созданная бывшими сотрудниками Tesla, BMW и Nissan, опубликовала тизер второй модели — электрического седана, премьера которого состоится на выставке CES Asia в июне. Продажи модели начнутся на китайском рынке не ранее 2021 года.

Faraday Future, Audi и еще три компании, которые собираются испортить жизнь Илону Маску

В основе электроседана будет лежать платформа, аналогичная той, что использовалась при постройке первой модели Byton — кроссовера с 49-дюймовой приборной панелью. От него модель также получит расширенные коммуникационные возможности и автопилот третьего уровня.

В оснащение концептуального кроссовера, представленного в январе текущего года, входит система распознавания лиц, голоса и жестов. С помощью облачной платформы водитель и пассажиры могут синхронизировать гаджеты с бортовой системой, получать доступ к персонализированным сервисам и настройкам, а также загружать в автомобиль сторонние приложения.

Электрический кроссовер Byton.

Электрический кроссовер Byton.

Помимо этого, электрический вседорожник может синхронизироваться с фитнес-трекерами и умными часами, отслеживать сердечный ритм, изменение массы тела и предлагать «осмысленно рекомендации» на основании текущего состояния водителя.

Электрокрасота

Самые нескучные автомобили на батарейках

Теги:
Электрокары
Новости по теме
9 января 2018
Китайцы сделали кроссовер с 49-дюймовой приборкой
8 сентября 2017
Бывшие сотрудники Tesla и BMW выпустят кроссовер с 1,2-метровой приборкой