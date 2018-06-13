Китайцы выставят против «Теслы» пятиметровый электроседан

Китайская марка Byton, созданная бывшими сотрудниками Tesla и BMW, представила прототип второй модели. Ею стал компактный седан под названием K-Byte, который сможет стать конкурентом Tesla Model S. Премьера концепта прошла на выставке потребительской электроники CES в Шанхае.

Габаритная длина седана составляет 4,95 метра, ширина – 1,95 метра, высота – 1,5 метра, а размер колесной базы равен трем метрам. Никакой информации о технической начинке производитель не приводит. Известно лишь, что автомобиль будет построен на той же модульной платформе, что и первая модель бренда – кроссовер M-Byte.

Также представители марки уточнили, что автомобиль будет оснащен системой автономного управления четвертого уровня (это означает, что водитель освобожден от любых динамических задач по управлению автомобилем, однако в редких случаях его вмешательство в управление все же требуется), над которой Byton работает совместно с фирмой Aurora. Автопилот работает при помощи набора датчиков, которые выдвигаются сбоку, сверху и сзади машины, когда она переходит на самостоятельное движение.

В серии седан K-Byte появится не ранее чем через три года. Электрический кроссовер, который сможет проезжать без подзарядки около 520 километров, выйдет на рынок чуть раньше – в 2020-м.