Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге возобновил работу

Промплощадка бывшего завода General Motors в петербургских Шушарах, принадлежащая холдингу «АГР», возобновила производственную деятельность. Там организована крупноузловая сборка кроссоверов премиум-суббренда Jaecoo, входящего в структуру китайской Chery Automobile.

«Завод в Шушарах только сейчас заработал. Сейчас собирают модели Jaecoo J6, J7, J8», — приводит агентство слова источника в бизнес-кругах региона. Собеседник уточнил, что завод работает в одну смену.

Завод в Шушарах был открыт GM в 2008 году, его мощности рассчитаны на выпуск 70 тыс. автомобилей в год. Здесь производились Chevrolet Captiva и Chevrolet Cruze. В 2015 году, на фоне общего сокращения присутствия GM на российском рынке, завод был законсервирован, а в 2020 году продан Hyundai Motor Company, инвестировавшей в модернизацию площадки. Там планировалось наладить выпуск кроссоверов Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. В январе 2024 года завод перешел под контроль российского автомобильного холдинга «АГР».