Крошечный кроссовер Toyota C-HR превратили в 367-сильный ралли-кар

Инженеры Cusco Racing учитывали опыт работы над полноприводным гоночным «Ярисом», поскольку у автомобилей довольно много общего по технической части. Но несмотря на схожесть, для С-HR пришлось создать новую подвеску, а также разработать другие дифференциалы. Помимо этого, автомобиль оснастили каркасом безопасности и гоночными креслами Bride.

Под капотом стоит модернизированный турбомотор TRD-8AR объемом два литра, в паре с ним работает пятиступенчатая секвентальная трансмиссия Drenth. Мощность силовой установки кроссовера не сообщается, однако по данным TRD, такой двигатель способен развивать от 293 лошадиных сил в версии Spec.A до 367 сил в модификации Spec.B.