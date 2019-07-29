Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:25

Крошечный кроссовер Toyota C-HR превратили в 367-сильный ралли-кар

Автомобиль составит конкуренцию моделям Toyota Yaris, Mazda2 и Hyundai i20

Гоночная команда Cusco Racing показала свой новый гоночный проект, построенный на базе кроссовера Toyota C-HR. Автомобиль получил новую подвеску и модернизированный двигатель.

Инженеры Cusco Racing учитывали опыт работы над полноприводным гоночным «Ярисом», поскольку у автомобилей довольно много общего по технической части. Но несмотря на схожесть, для С-HR пришлось создать новую подвеску, а также разработать другие дифференциалы. Помимо этого, автомобиль оснастили каркасом безопасности и гоночными креслами Bride.

Под капотом стоит модернизированный турбомотор TRD-8AR объемом два литра, в паре с ним работает пятиступенчатая секвентальная трансмиссия Drenth. Мощность силовой установки кроссовера не сообщается, однако по данным TRD, такой двигатель способен развивать от 293 лошадиных сил в версии Spec.A до 367 сил в модификации Spec.B.

>
Reload
1 / 4

Кроссовер построили по правилам Международной автомобильной федерации (FIA), благодаря чему машина может выступать в Азиатско-Тихоокеанском чемпионате по ралли, а также на домашнем Japan Super Rally. Гоночный C-HR относится к классу AP4, в котором также представлены компактные модели Toyota Yaris, Mazda2 и Hyundai i20.

Стоимость новинки не разглашается, но в среднем гоночный болид из того же класса обычно обходится покупателям примерно в 250 000 долларов (15 889 250 рублей по текущему курсу). Базовый гражданский кроссовер на российском рынке доступен с 1,2-литровым мотором мощностью 115 сил, механической коробкой передач и передним приводом. Стоит такой автомобиль от 1 367 000 рублей.

Электромобили Toyota C-HR и IZOA для китайского рынка

В 2017 году на тюнинг-шоу SEMA привезли 600-сильный кроссовер C-HR. Его построили инженеры DG-Spec совместно с компанией Toyota. Под капотом расположился 2,4-литровый двигатель с турбонагнетателем, работающий в паре с пятиступенчатой «механикой». Во время тестирования на автодроме Willow Spring Raceway в Калифорнии новичок сумел обойти по скорости McLaren 650S, Porsche 911 GT3 RS и Nissan GT-К Nismo.