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15:22

Ford научил автомобили «общаться» с гаджетами пешеходов

Компания показала возможности технологии C-V2X

На ежегодной встрече представителей Американской общественной организации интеллектуального транспорта компания Ford продемонстрировала инновационные разработки в области «общения» автомобилей с инфраструктурой и другими участниками движения. Её специалисты создали устройство, которое может объединять сигналы из различных источников и интерпретировать намерения пешеходов и велосипедистов.

Устройство представляет собой коммуникационный блок, поддерживающий стандарт связи C-V2X. Он позволит совместимым с технологией автомобилям получать информацию из различных источников: смартфонов, носимых устройств, передатчиков на велосипедах или самокатах, а также светофоров. Например, смартфон через Bluetooth может отправить уведомление приближающемуся автомобилю о намерении пешехода или велосипедиста пересечь дорогу.

Вторая разработка — система коммуникации для беспилотников, работающая на базе технологии блокчейн. На сложных перекрёстках, когда их пересекают и автономные, и обычные автомобили, она будет определять, кто поедет первым. Все происходит автоматически и за доли секунды.

Летом прошлого года объединение 5G Automotive Association при поддержке BMW Group, Ford и PSA провело первую демонстрацию работы технология C-V2X. В рамках показательных заездов была показана работа электронного стоп-сигнала, функции предупреждения о возможности столкновения на перекрестке, при повороте, уведомлений о медленно движущихся или остановившихся автомобилях, а также функции предупреждения о пешеходах.

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