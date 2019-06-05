Ford научил автомобили «общаться» с гаджетами пешеходов

Устройство представляет собой коммуникационный блок, поддерживающий стандарт связи C-V2X. Он позволит совместимым с технологией автомобилям получать информацию из различных источников: смартфонов, носимых устройств, передатчиков на велосипедах или самокатах, а также светофоров. Например, смартфон через Bluetooth может отправить уведомление приближающемуся автомобилю о намерении пешехода или велосипедиста пересечь дорогу.
Вторая разработка — система коммуникации для беспилотников, работающая на базе технологии блокчейн. На сложных перекрёстках, когда их пересекают и автономные, и обычные автомобили, она будет определять, кто поедет первым. Все происходит автоматически и за доли секунды.
Летом прошлого года объединение 5G Automotive Association при поддержке BMW Group, Ford и PSA провело первую демонстрацию работы технология C-V2X. В рамках показательных заездов была показана работа электронного стоп-сигнала, функции предупреждения о возможности столкновения на перекрестке, при повороте, уведомлений о медленно движущихся или остановившихся автомобилях, а также функции предупреждения о пешеходах.