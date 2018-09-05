«Злодейский» Jaguar из фильма о Бонде выставили на продажу

Более поздний прототип C-X75 получил 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель, укомплектованный компрессором и турбонагнетателем, а также два электромотора. Суммарная мощность установки составила около 900 сил. С места до «сотни» суперкар разгонялся менее чем за три секунды, а максимальная скорость машины превысила 350 километров в час.