У модели будет 90 цветовых комбинаций кузова

Пульс

Названы российские цены на кроссовер Citroen C3 Aircross

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8 февраля 2018

Компания Citroen объявила российские цены на новый компактный кроссовер C3 Aircross. Новинка, продажи который начнутся 12 марта текущего года, оценена минимум в 1 069 000 рублей. Особенностью машины станет 90 различных цветовых комбинаций кузова.

[Тест Citroen C3 Aircross: поможет ли бывшему компактвэну статус кроссовера](https://motor.ru/testdrives/c3aircross.htm)

Тест Citroen C3 Aircross: поможет ли бывшему компактвэну статус кроссовера

Для каждого автомобиля можно выбрать восемь цветов кузова, четыре варианта оформления крыши и четыре пакета отделки экстерьера Color Pack. Эти наборы предусматривают различные цветовые решения для рейлингов, корпусов зеркал, декора задних боковых окон, окантовки передних фар, вставок в центральной части колесных дисков. Для салона вседорожника доступно пять вариантов отделки.

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Citroen C3 Aircross будет доступен с бензиновыми трехцилиндровыми моторами объемом 1,2 литра (82 и 110 лошадиных сил) и 92-сильным 1,6-литровым дизелем мощностью 92 лошадиные силы. Младший бензиновый двигатель и дизель будут сочетаться с пятиступенчатой «механикой», 110-сильный агрегат — с шестидиапазонным «автоматом».

Цены на Citroen C3 Aircross

Двигатель/КПП Комплектация Цена (рублей)
PureTech 82 МКПП LIVE от 1 069 000
PureTech 110 АКПП-6 LIVE от 1 242 000
PureTech 110 АКПП-6 FEEL от 1 307 000
PureTech 110 АКПП-6 SHINE от 1 382 000
HDi 92 МКПП LIVE от 1 177 000
HDi 92 МКПП FEEL от 1 242 000
HDi 92 МКПП SHINE от 1 317 000

В список базового оснащения C3 Aircross войдет металлическая защита картера, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, кондиционер, а также аудиосистема с USB-портом и поддержкой Bluetooth.

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Автомобили в старших комплектациях будут комплектоваться подогревом передних сидений, противотуманными фарами, климат-контролем, мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем, датчиками парковки и системой контроля тяги Grip Control c пятью режимами работы.

Помимо этого, в зависимости от уровня комплектации для C3 Aircross будут доступны панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, проекционный дисплей, двуцветная окраска кузова и широкий набор электронных ассистирующих систем.

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Компактный кроссовер C3 Aircross дебютировал летом прошлого года. Вседорожник построен на базе компакта C3, но с увеличенным до 175 миллиметров дорожным просветом.

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