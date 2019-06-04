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12:39

Стали известны российские цены на кроссовер Citroёn C5 Aircross

Модель по умолчанию оснащается подвеской с «прогрессивными гидравлическими подушками»

Citroën C3 Aircross и С5 Aircross
Компания Citroёn объявила цены и комплектации кроссовера C5 Aircross для российского рынка. Новинка будет оснащаться подвеской Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода и предложит покупателям 30 цветовых комбинаций оформления экстерьера и четыре варианта отделки салона. Цена — от 1 875 000 рублей.

Citroёn C5 Aircross — ближайший родственник Peugeot 3008 и 5008. У них общая платформа EMP2 с безальтернативным передним приводом и одинаковый набор силовых агрегатов. Особенность C5 Aircross — подвеска Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода. При незначительных ходах в такой подвеске работают пружины и амортизаторы с расширенным диапазоном вертикальных перемещений, создающие эффект «полета на ковре-самолете», а от сильных ударов защищают те самые гидробуферы.

В начальной комплектации Live (1 875 000 или 2 115 000 рублей соответственно) кроссовер имеет 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, медиасистему с восьмидюймовым дисплеем, подогрев передних сидений и нижней части лобового стекла, а также круиз-контроль. В версии Feel (1 965 000 или 2 205 000 рублей) появляется антипробуксовочная система Grip Control c пятью режимами работы для разных типов поверхностей, двухзонный климат-контроль, фоновая подсветка салона и сиденья Advanced Comfort.

Самая богатая комплектация Shine (2 125 000 или 2 365 000 рублей) — это светодиодная оптика, комплекс система безопасности с функцией экстренного торможения, электропривод двери багажника, широкоугольная камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфона. Дополнительно для C5 Aircross предлагается система ConnectedCAM Citroën: HD-камера, интегрированная в крепление салонного зеркала с GPS-модулем и встроенной памятью 16 гигабайт.

Гамма двигателей кроссовера состоит из бензинового 1.6 THP (150 сил) и дизеля 2.0 HDi (180 сил). Они сочетаются с шести- и восьмидиапазонным «автоматом» соответственно.

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