Стали известны российские цены на кроссовер Citroёn C5 Aircross

Citroёn C5 Aircross — ближайший родственник Peugeot 3008 и 5008. У них общая платформа EMP2 с безальтернативным передним приводом и одинаковый набор силовых агрегатов. Особенность C5 Aircross — подвеска Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода. При незначительных ходах в такой подвеске работают пружины и амортизаторы с расширенным диапазоном вертикальных перемещений, создающие эффект «полета на ковре-самолете», а от сильных ударов защищают те самые гидробуферы.