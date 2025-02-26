Посмотрите на новый Chevrolet Corvette в стиле истребителя: таких будет всего 12 штук

Ракеты можно увидеть на тизерных изображениях — они размещены в передней части автомобиля на бампере и на корме. Сзади установлены световые элементы, напоминающие сопла реактивных двигателей, а также вертикальные стабилизаторы как у истребителя. Классическое рулевое колесо в салоне заменено на штурвал, на передней панели размещены красные тумблеры, а на центральном тоннеле — джойстик, над назначением которого пока остается только гадать.