Посмотрите на новый Chevrolet Corvette в стиле истребителя: таких будет всего 12 штук

Посмотрите на новый Chevrolet Corvette в стиле истребителя: таких будет всего 12 штукТюнингом спорткара займется европейская компания Mxtrem Automobili
Ракеты можно увидеть на тизерных изображениях — они размещены в передней части автомобиля на бампере и на корме. Сзади установлены световые элементы, напоминающие сопла реактивных двигателей, а также вертикальные стабилизаторы как у истребителя. Классическое рулевое колесо в салоне заменено на штурвал, на передней панели размещены красные тумблеры, а на центральном тоннеле — джойстик, над назначением которого пока остается только гадать.
Проект получил название Maverick, и в Mxtrem Automobili буквально называют свою разработку «истребителем на колесах». Суперкар, который будет существовать всего в 12 экземплярах, предназначен в первую очередь для коллекционеров. Уточняется, что за основу Maverick тюнеры могут взять любую из существующих версий Corvette по желанию клиента — от Stingray и «заряженного» Z06 до гибридного E-Ray.
Тем временем на подходе ещё одна, самая мощная модификация Corvette под названием ZR1, для которой был разработан двигатель V8 с внутризаводским обозначением LT7. Это 5,5-литровая «восьмерка» с парой турбокомпрессоров и системой антилага, которая адаптируется под стиль вождения. Мотор развивает 1079 лошадиных сил, а пару ему составляет модернизированный восьмиступенчатый «робот».