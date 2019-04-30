Chevrolet опубликовал «исторический» тизер нового Corvette

Публичная премьера Corvette C8, который впервые в своей истории сменит компоновку с передне- на среднемоторную, состоится 18 июля этого года. По предварительной информации, в гамму двигателей спорткара войдут V-образные «восьмерки» в атмосферном исполнении и в версии с двумя турбонагнетателями. Коробка — восьмиступенчатый «робот» ZF с двумя сцеплениями, как у Porsche. Кроме того, инсайдеры говорят о полноприводном гибридном Corvette под кодовым именем Emperor (Император).