Chevrolet опубликовал «исторический» тизер нового Corvette

В ролике Chevrolet обратилась к истории и показала ряд знаковых машин прошлого. Среди них есть экспериментальные прототипы серии Chevrolet Engineering Research Vehicle (CERV) с уникальными для своего времени технологиями, среднемоторный Corvette GS-II 1963 года, на котором тестировали перспективные гоночные решения, а также Corvette Indy — полноприводный суперкар с полноуправляемым шасси и активной подвеской.
На видео прототип нового Chevrolet Corvette едет по Нюрбургрингу, так что можно предположить, что машина попробует установить новый рекорд трассы. Сейчас лучшее время принадлежит Chevrolet Corvette C7 Z06 (6,2 V8 с механическим нагнетателем, 659 сил и 881 Нм момента) — в 2017 году он проехал круг за 7 минут 13,90 секунды.
Публичная премьера Corvette C8, который впервые в своей истории сменит компоновку с передне- на среднемоторную, состоится 18 июля этого года. По предварительной информации, в гамму двигателей спорткара войдут V-образные «восьмерки» в атмосферном исполнении и в версии с двумя турбонагнетателями. Коробка — восьмиступенчатый «робот» ZF с двумя сцеплениями, как у Porsche. Кроме того, инсайдеры говорят о полноприводном гибридном Corvette под кодовым именем Emperor (Император).