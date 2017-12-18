«Гелик» за четверть миллиона станет кабриолетом, чтобы помещаться в гараж

Шведский горнолыжник Йон Олссон решил превратить свой 800-сильный Mercedes-Benz G500 4×4², который он купил за 250 тысяч евро всего месяц назад, в кабриолет. Причиной для этого послужило то, что автомобиль со всеми доработками и багажником на крыше не помещался в гаражи Монако.

У внедорожника полностью спилили крышу, средние и задние стойки, а также верхнюю части двери багажника. По словам Олссона, для защиты от непогоды сейчас «рассматривается несколько вариантов» крыши, однако окончательного решения пока нет. Полностью кабриолет будет готов 16 января.

Тюнинговый Mercedes-Benz G500 4×4² Олссона был оснащен «люстрой» и багажником на крыше, где размещалось запасное колесо, канистры с топливом и лопата с топором.

1/3 2/3 3/3 Так выглядел Mercedes-Benz G500 4×4² Олссона до переделки в кабриолет Так выглядел Mercedes-Benz G500 4×4² Олссона до переделки в кабриолет Так выглядел Mercedes-Benz G500 4×4² Олссона до переделки в кабриолет

Летом Олссон купил себе 810-сильное купе Rolls-Royce Wraith, а в октябре прошлого года – 800-сильный Lamborghini Huracan с выпуском Akrapovic, заниженной подвеской K&W и карбоновым багажником для лыж на крыше.