Канадец построил Cadillac с гусеницами от ратрака, а теперь пытается его продать

Житель Ванкувера Роберт Фальк выставил на продажу лимузин Cadillac Brougham 1989 года, кузов которого он установил на платформу от ратрака Bombardier SV250 Skidozer. Автомобиль построили для съемок фильма, а после их окончания выкупили обратно. Цена «Кадиллака» — шесть тысяч долларов (419,5 тысяч рублей по текущему курсу).