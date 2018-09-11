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17:54

Канадец построил Cadillac с гусеницами от ратрака, а теперь пытается его продать

Автомобиль оснащен двигателем V8 и трехдиапазонным «автоматом»

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Житель Ванкувера Роберт Фальк выставил на продажу лимузин Cadillac Brougham 1989 года, кузов которого он установил на платформу от ратрака Bombardier SV250 Skidozer. Автомобиль построили для съемок фильма, а после их окончания выкупили обратно. Цена «Кадиллака» — шесть тысяч долларов (419,5 тысяч рублей по текущему курсу).

Для того чтобы соединить кузов Cadillac и гусеницы ратрака Фальк сварил из профильных труб раму лестничного типа. Кроме того, он модифицировал переднюю подвеску и установил вместе колес лыжи, а также заменил рулевой механизм на реечный, оснастив его усилителем с системой охлаждения.

В качестве силовой установки используется пятилитровый двигатель V8 мощность 142 лошадиные силы, который сопряжен с трехдиапазонной автоматической коробкой передач. От нее момент подается на раздаточную коробку от пикапа, а затем на однотонный мост. Максимальная скорость «Кадиллака» составляет около 24 километров в час.

Видео: Denise Wiley

В октябре прошлого года на продажу выставлялся Dodge Challenger 1972 года с «тележкой» от военного Chevrolet Blazer. Внедорожный масл-кар оснастили 5,7-литровым V8, четырехступенчатой автоматической трансмиссией, бронированной раздаточной коробкой с понижающими передачами и усиленными мостами с блокировкой ступицы.

Источник: Craiglist
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