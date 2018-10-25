Юбилей «горячих» Cadillac отметят ограниченной серией Pedestal Edition

Помимо стандартного оборудования, доступного для Cadillac CTS-V, седан в исполнении Pedestal Edition получит бронзовый окрас кузова Bronze Sand Metallic, затемнённые 19-дюймовые колеса, набор аэродинамических элементов из углепластика. В его состав войдет передний сплиттер, вентиляционная решетка на капоте, диффузор и задний спойлер. Кроме того, Cadillac CTS-V оснастят трехзонным климат-контролем, комплексом телеметрии с интегрированным ПО Cosworth Toolbox и обновленной мультимедийной системой.
Оснащение купе ATS-V будет аналогичным седану. За исключением 18-дюймовых колес вместо 19-дюймовых и отсутствия телеметрии. Также для купе не предлагается пакет Luxury с трехзонным климат-контролем, подогревом задний сидений и цифровым внутрисалонным зеркалом.
Техническая начинка машин серии Pedestal Edition останется без изменений. Cadillac ATS-V Pedestal Edition укомплектован 3,6-литровым твин-турбо двигателем V6 (470 сил и 603 Нм момента), CTS-V — компрессорным 6.2 V8 (649 сил и 854 Нм момента). С места до 60 миль в час (97 километров в час) машины разгоняются за 3,8 и 3,7 секунды соответственно.
В 2019 году у Cadillac появится первая полноприводная V-модель. Суперседан CT6-V получит 4,2-литровым твин-турбо мотор V8 семейства Blackwing (550 сил), полноуправляемое шасси и самоблокирующийся дифференциал.