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11:56

Юбилей «горячих» Cadillac отметят ограниченной серией Pedestal Edition

Всего компания выпустит 300 экземпляров купе ATS-V и седана CTS-V

В честь 15-летия линейки V-Series компания Cadillac представила лимитированную серию Pedestal Edition, в которую войдет «заряженное» купе ATS-V и седан CTS-V. Обе машины будут отличаться эксклюзивным исполнению экстерьера, спортивными сиденьями Recaro и тормозными механизмами Brembo. Общий тираж машин серии Pedestal Edition составит 300 экземпляров. Они будут доступны на рынках США, Канады и Ближнего Востока.

Помимо стандартного оборудования, доступного для Cadillac CTS-V, седан в исполнении Pedestal Edition получит бронзовый окрас кузова Bronze Sand Metallic, затемнённые 19-дюймовые колеса, набор аэродинамических элементов из углепластика. В его состав войдет передний сплиттер, вентиляционная решетка на капоте, диффузор и задний спойлер. Кроме того, Cadillac CTS-V оснастят трехзонным климат-контролем, комплексом телеметрии с интегрированным ПО Cosworth Toolbox и обновленной мультимедийной системой.

Оснащение купе ATS-V будет аналогичным седану. За исключением 18-дюймовых колес вместо 19-дюймовых и отсутствия телеметрии. Также для купе не предлагается пакет Luxury с трехзонным климат-контролем, подогревом задний сидений и цифровым внутрисалонным зеркалом.

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В отделке салона автомобилей будет использоваться микрозамша, углеволокно и полуанилиновая кожа чёрного цвета.

Техническая начинка машин серии Pedestal Edition останется без изменений. Cadillac ATS-V Pedestal Edition укомплектован 3,6-литровым твин-турбо двигателем V6 (470 сил и 603 Нм момента), CTS-V — компрессорным 6.2 V8 (649 сил и 854 Нм момента). С места до 60 миль в час (97 километров в час) машины разгоняются за 3,8 и 3,7 секунды соответственно.

Следующую V-модель Cadillac оснастят новым двигателем 4.2 V8 Blackwing.

В 2019 году у Cadillac появится первая полноприводная V-модель. Суперседан CT6-V получит 4,2-литровым твин-турбо мотор V8 семейства Blackwing (550 сил), полноуправляемое шасси и самоблокирующийся дифференциал.

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