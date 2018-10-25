Юбилей «горячих» Cadillac отметят ограниченной серией Pedestal Edition

Помимо стандартного оборудования, доступного для Cadillac CTS-V, седан в исполнении Pedestal Edition получит бронзовый окрас кузова Bronze Sand Metallic, затемнённые 19-дюймовые колеса, набор аэродинамических элементов из углепластика. В его состав войдет передний сплиттер, вентиляционная решетка на капоте, диффузор и задний спойлер. Кроме того, Cadillac CTS-V оснастят трехзонным климат-контролем, комплексом телеметрии с интегрированным ПО Cosworth Toolbox и обновленной мультимедийной системой.