Cadillac запатентовал дизайн нового купе

Марка Cadillac запатентовала дизайн экстерьера модели в кузове «купе», общая стилистика которой позаимствована у концептуального флагманского седана Escala. У автомобилей схожая форма головной и задней оптики, бамперов и нижних боковых панелей кузова. Представлен на изображениях прототип или серийный автомобиль, пока не сообщается.

Публичный дебют «Эскалы» состоялся летом 2016 года. Концепт-кар построили на модифицированной версии заднеприводного шасси, использовавшегося при создании CT6, и оснастили 4,2-литровым твин-турбо мотором V8 мощностью 500 лошадиных сил. С места до «сотни» седан способен разгоняться за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 300 километров в час.

Прототип оснастили «виртуальной» приборной панелью и дисплеем мультимедийной системы на органических светодиодах, а для отделки салона использовали материалы из мира высокой моды.

На сегодня из линейки Cadillac в кузове купе доступна только модель ATS: машина предложена в обычной и «заряженной» модификации. Последняя оснащается 3,6-литровым твин-турбо двигателем V6, отдача которого составляет 470 лошадиных сил и 603 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у модели занимает 4,2 секунды. Максимальная скорость — 304 километра в час.