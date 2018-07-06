Новинку выполнили в стилистике концепт-кара Escala

Пульс

Cadillac запатентовал дизайн нового купе

D914ea898f090b4296417fb046ab421a8313fa54
6 июля 2018

Марка Cadillac запатентовала дизайн экстерьера модели в кузове «купе», общая стилистика которой позаимствована у концептуального флагманского седана Escala. У автомобилей схожая форма головной и задней оптики, бамперов и нижних боковых панелей кузова. Представлен на изображениях прототип или серийный автомобиль, пока не сообщается.

[От танка до лимузина: самые-самые «Кадиллаки» последних ста лет](https://motor.ru/selector/cadillac.htm)

От танка до лимузина: самые-самые «Кадиллаки» последних ста лет

Публичный дебют «Эскалы» состоялся летом 2016 года. Концепт-кар построили на модифицированной версии заднеприводного шасси, использовавшегося при создании CT6, и оснастили 4,2-литровым твин-турбо мотором V8 мощностью 500 лошадиных сил. С места до «сотни» седан способен разгоняться за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 300 километров в час.

Прототип оснастили «виртуальной» приборной панелью и дисплеем мультимедийной системы на органических светодиодах, а для отделки салона использовали материалы из мира высокой моды.

1/4
2/4
3/4
4/4

На сегодня из линейки Cadillac в кузове купе доступна только модель ATS: машина предложена в обычной и «заряженной» модификации. Последняя оснащается 3,6-литровым твин-турбо двигателем V6, отдача которого составляет 470 лошадиных сил и 603 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у модели занимает 4,2 секунды. Максимальная скорость — 304 километра в час.

Спорткупе, которые выглядят лучше, чем едут

Восемь красивых, но не очень быстрых купе

Новости по теме
19 апреля 2018
Дональд Трамп получил новый президентский лимузин
19 апреля 2018
Руководитель Cadillac ушел из компании
30 марта 2018
Cadillac не разрешит устанавливать на Corvette свою новую твин-турбо «восьмерку»
28 марта 2018
В линейке Cadillac появился новый компактный кроссовер