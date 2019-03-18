Cadillac представил новый седан CT5

Cadillac CT5 построен на модернизированной «тележке» Alpha со стойками MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Дизайн у седана такой же, как у последних моделей марки: CT6-V и кроссовера XT6. Кроме того, узкая головная оптика, вертикальные фонари и профиль лифтбека роднит CT5 с еще одним автомобилем — концептом Escala 2016 года.