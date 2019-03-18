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10:57

Cadillac представил новый седан CT5

Он заменит в линейке сразу три модели: XTS, CTS и ATS

Компания Cadillac раскрыла внешний вид и предварительные характеристики новой модели — седана CT5, который в линейке заменит XTS, CTS и ATS. Публичный дебют новинки состоится на Нью-Йоркском автосалоне 16 апреля.

Cadillac CT5 построен на модернизированной «тележке» Alpha со стойками MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Дизайн у седана такой же, как у последних моделей марки: CT6-V и кроссовера XT6. Кроме того, узкая головная оптика, вертикальные фонари и профиль лифтбека роднит CT5 с еще одним автомобилем — концептом Escala 2016 года.

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Новинка будет предлагаться с передним или полным приводом. В гамму двигателей войдет двухлитровая «турбочетверка» и твин-турбо 3.0 V6, сопряженные с 10-диапазонным «автоматом». Старший агрегат получит уникальную звуковую калибровку.

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В списке оснащения Cadillac CT5 — аудиосистема Bose с динамиками серии Performance. Производитель говорит, что звук в седане будет стоять на первом месте, и обещает доступ к эксклюзивной библиотеке мелодий, звуковую оптимизацию пространства кабины и активную систему шумоподавления в стандартном оснащении.

Сборка Cadillac CT5 будет налажена на заводе General Motors в Лансинге, штат Мичиган. Сумма инвестиций в предприятие составит 211 миллионов долларов.

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