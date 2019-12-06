В России создали эксклюзивный офис на колесах на базе Cadillac Escalade

В SVArt заявили, что потолок у Escalade на десять сантиметров выше, чем у Mercedes-Benz V-Class. Это решение позволило расширить функциональность межсалонной перегородки: например, над монитором можно расположить вместительной вещевой отсек, либо повесить большой телевизор – поместится любая плазменная панель диагональю до 43 дюймов.
В мобильном офисе установили опускающийся звукоизолированный стеклопакет с электроприводом в перегородке, автоматические подножки, выдвижной сейф, регулируемую фоновую подсветку потолка и салона, а также мощный интернет-маршрутизатор.
Для любителей заночевать на рабочем месте предусмотрен диван с дополнительными оттоманками, который раскладывается в кровать. Еще одна полезная функция – возможность управлять всеми устройствами в салоне со смартфона.
Стоимость такого тюнинга в компании не раскрывают.
Обычный длиннобазный Cadillac Escalade ESV стоит в России от 4,6 миллиона рублей. Автомобиль комплектуется 6,2-литровым мотором V8 мощностью 426 лошадиных сил. Escalade остается самой востребованной моделью в линейке марки на российском рынке. Так, за 11 месяцев 2019 года дилеры продали 819 новых автомобилей Cadillac, в том числе 536 экземпляров Escalade.