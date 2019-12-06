В России создали эксклюзивный офис на колесах на базе Cadillac Escalade

В мобильном офисе установили опускающийся звукоизолированный стеклопакет с электроприводом в перегородке, автоматические подножки, выдвижной сейф, регулируемую фоновую подсветку потолка и салона, а также мощный интернет-маршрутизатор.

Для любителей заночевать на рабочем месте предусмотрен диван с дополнительными оттоманками, который раскладывается в кровать. Еще одна полезная функция – возможность управлять всеми устройствами в салоне со смартфона.