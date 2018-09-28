Cadillac съезжает из Нью-Йорка

В компании говорят, что Cadillac сохранит значительную автономию, которой нет у других брендов концерна. Ближайшие два года будут для Кадиллака напряженными: по плану американский автопроизводитель должен выпускать по одной новой модели каждые полгода вплоть до 2020 года.

По итогам 2017 года по всему миру было продано лишь 356 467 автомобилей марки Cadillac. Исторически главным рынком является Северная Америка, где было реализовано 156 440 машин. Но в прошлом году на первое место вышел Китай — там продали 175 489 Кадиллаков. По сравнению с 2016 годом рост составил свыше 50 процентов. Бестселлер марки в Китае — среднеразмерный кроссовер XT5. Продается Cadillac и у нас, но объёмы невелики: в прошлом году российские покупатели приобрели 1365 машин, более половины — внедорожники Escalade (773 машины).