Состоялся глобальный дебют Cadillac Optiq: объявлены цены в США

В США электрокросс предложат с двухмоторной установкой мощностью 304 лошадиные силы и 480 Нм крутящего момента. Привод у Optiq полный. Емкость батареи составляет 85 киловатт-часов. На одной зарядке Optiq проедет 482 километра, а десять минут подключения к «быстрому» терминалу дадут 127 километров.

В список стандартного оснащения включены фирменный автопилот Super Cruise, 33-дюймовый экран, объединяющий цифровую приборную панель и тачскрин мультимедийной системы, аудиосистема AKG с 19 динамиками и 20-дюймовые диски (21-дюймовые будут доступны за доплату). Заявлена для модели и комплектация Sport с затемненным декором.