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Новости
Опубликовано 30 мая 2024, 09:58
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Состоялся глобальный дебют Cadillac Optiq: объявлены цены в США

Cadillac Optiq, который уже продается в Китае, выходит на американский рынок
Cadillac показал американцам доступный электрический кроссовер Optiq. Модель Cadillac Optiq дебютировала в Китае в апреле этого года, а теперь выходит и на рынок США. Это среднеразмерный электрический вседорожник, в основе которого лежит архитектура Ultium — та же, на которой базируется и «старший» Lyriq. Цены уже объявлены: они стартуют с отметки 54 тысячи долларов (4,8 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Выпускать американский Cadillac Optiq начнут осенью 2024 года.
Состоялся глобальный дебют Cadillac Optiq: объявлены цены в США
© Cadillac
Лиза Будрина

Модель Optiq — это самый компактный электромобиль «зеленого» IQ-семейства, в которое также входят Lyriq, Escalade IQ и флагманский седан Celestiq. В плане дизайна новинка ближе всего к Lyriq: у них идентичные интерьеры с изогнутым трапецевидным информационно-развлекательным комплексом, немало общего и в экстерьере.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Cadillac

В США электрокросс предложат с двухмоторной установкой мощностью 304 лошадиные силы и 480 Нм крутящего момента. Привод у Optiq полный. Емкость батареи составляет 85 киловатт-часов. На одной зарядке Optiq проедет 482 километра, а десять минут подключения к «быстрому» терминалу дадут 127 километров.

В список стандартного оснащения включены фирменный автопилот Super Cruise, 33-дюймовый экран, объединяющий цифровую приборную панель и тачскрин мультимедийной системы, аудиосистема AKG с 19 динамиками и 20-дюймовые диски (21-дюймовые будут доступны за доплату). Заявлена для модели и комплектация Sport с затемненным декором.

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В Китае Optiq стоит дешевле: от 239,7 тысячи юаней, что эквивалентно трем миллионам рублей. И этому есть простое объяснение — на местном рынке модель предлагается не только в полноприводной модификации с двумя электромоторами, но и в моноприводной. У такого кроссовера единственный электромотор развивает 245 лошадиных сил, а емкость батареи составляет 68,4 киловатт-часа — она обеспечивает запас хода до 536 километров по китайскому циклу CLTC.

А вот более мощный полноприводный вариант Optiq оснащен оснащен в Китае двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 287 лошадиных сил. Батарея у него 79,7-киловаттная, а запас хода — 600 километров. У Китае Cadillac Optiq уже можно купить.

Источник:Cadillac
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Cadillac
#Новинки
#Кроссоверы
#Электрокары
#Optiq