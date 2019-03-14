Cadillac введет новую схему наименования моделей. С ньютон-метрами

В 2017 году сразу две компании приняли похожее решение и добавили в названия моделей мощность двигателей. Jaguar Land Rover стал использовать буквенно-цифровые обозначения вида E400, в которых буква указывает на тип силовой установки (E-электричество, P-бензин, D-дизель), а цифры — ее мощностью в лошадиных силах.

Audi на седане A8 четвертого поколения впервые применила цифровые индексы, обозначающие мощность конкретной версии. Например, цифру «30» получили машины мощностью от 81 до 96 киловатт (от 110 до 130 лошадиных сил), а индекс «45» будет соответствовать уже диапазону мощности от 169 до 185 киловатт (230-252 силы). Наивысшее обозначение — «70» — предназначена для машин мощностью от 400 киловатт и более (свыше 544 лошадиных сил).