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11:51

Cadillac введет новую схему наименования моделей. С ньютон-метрами

На каждом автомобиле появится шильдик с указанием крутящего момента

Компания Cadillac намерена с 2020 года внедрить новое цифровое обозначение моделей. Трехзначное число будут указывать на максимальный крутящий момента двигателя в метрических единицах, округленный до ближайшего, кратного 50 значения. При этом действие новой системы индексов не будет распространяться на автомобили V-серии.

По словам президента американской марки Стива Карлайла, новая маркировка позволит дать более полное представление о доступной мощности, динамических характеристиках и буксировочных возможностях автомобиля. Кроме того, систему индексов можно использовать одновременно для бензиновых, гибридных и электрических моделей, в то время как лошадиные силы или объем двигателя не дают достаточной информации.

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В 2017 году сразу две компании приняли похожее решение и добавили в названия моделей мощность двигателей. Jaguar Land Rover стал использовать буквенно-цифровые обозначения вида E400, в которых буква указывает на тип силовой установки (E-электричество, P-бензин, D-дизель), а цифры — ее мощностью в лошадиных силах.

Audi на седане A8 четвертого поколения впервые применила цифровые индексы, обозначающие мощность конкретной версии. Например, цифру «30» получили машины мощностью от 81 до 96 киловатт (от 110 до 130 лошадиных сил), а индекс «45» будет соответствовать уже диапазону мощности от 169 до 185 киловатт (230-252 силы). Наивысшее обозначение — «70» — предназначена для машин мощностью от 400 киловатт и более (свыше 544 лошадиных сил).

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