Cadillac завершил производство популярной модели

Несмотря на то, что о завершении выпуска XTS известно уже давно, спрос на модель в США растет. Например, во втором квартале 2019 года было продано 5 359 автомобилей, что на 46 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. За первую половину года дилеры реализовали более девяти тысяч машин против 8,5 тысячи в прошлом году. В Канаде продажи за январь-июнь 2019 года составили 424 экземпляра, а за тот же период 2018 года – 290 штук.

XTS до недавнего времени являлся лидером сегмента роскошных полноразмерных седанов на североамериканском рынке. Его основными конкурентами считались Lincoln Continental (1,5 тысячи проданных экземпляров во втором квартале 2019 года) и Acura RLX (292 реализованных машины за тот же период).