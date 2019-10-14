Cadillac завершил производство популярной модели

Несмотря на то, что о завершении выпуска XTS известно уже давно, спрос на модель в США растет. Например, во втором квартале 2019 года было продано 5 359 автомобилей, что на 46 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. За первую половину года дилеры реализовали более девяти тысяч машин против 8,5 тысячи в прошлом году. В Канаде продажи за январь-июнь 2019 года составили 424 экземпляра, а за тот же период 2018 года – 290 штук.
XTS до недавнего времени являлся лидером сегмента роскошных полноразмерных седанов на североамериканском рынке. Его основными конкурентами считались Lincoln Continental (1,5 тысячи проданных экземпляров во втором квартале 2019 года) и Acura RLX (292 реализованных машины за тот же период).
В США седан был доступен с атмосферным 3,6-литровым V6 LFX и более мощным 3.6L V6 LF3 с двойным турбонаддувом, причем второй устанавливался только на «заряженный» XTS V-Sport.
На российском рынке на сегодняшний день американский бренд представлен двумя седанами: CT6 (от 4 850 000 рублей) и CTS-V, который вскоре поступит в продажу. Цены на последний будут объявлены ближе к запуску.