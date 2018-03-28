В линейке Cadillac появился новый компактный кроссовер

На специальном мероприятии в арт-пространстве Cadillac House американский производитель представил новый компактный кроссовер — Cadillac XT4. Модель первой в линейке марки получила электрогидравлическую тормозную систему и поддержку технологии NFC.

Длина Cadillac XT4 составляет 2779 миллиметров, ширина — 1881, высота — 1627 миллиметров. Колесная база насчитывает 2779 миллиметров. Дорожный просвет — 171 миллиметр. Привод может быть передним или полным. В последнем случае подключением задней оси заведует муфта.

Вседорожник оснащается двухлитровой рядной «четверкой», которая укомплектована турбонагнетателем с двойной крыльчаткой и системой отключения части цилиндров при малых нагрузках. Мощность агрегата составляет 240 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Динамические характеристики машины пока не сообщаются.

Cadillac XT4 будет предложен в трех комплектациях: Luxury, Premium Luxury и Sport. В список стандартного оснащения модели войдут светодиодные фары и задние фонари, 18-дюймовые колесные диски, сиденья с отделкой кожей и электрорегулировками в восьми направлениях, а также двухзонный климат-контроль.

Старшие версии дополнительно получат фоновую подсветку салона, декоративные вставки из углепластика, спортивный руль, систему мониторинга слепых зон и удержания в полосе движения, а также мультимедийную систему с восьмидюймовым дисплеем, четырьмя USB-портами и поворотным контроллером. Опционально кроссовер можно оснастить панорамной крышей, 20-дюймовыми колесными дисками, аудиосистемой Bose и адаптивной подвеской с электронноуправляемыми амортизаторами.

Продажи Cadillac XT4 на североамериканском рынке начнутся осенью текущего года. Цена — минимум 35 790 долларов (2 060 000 рублей).