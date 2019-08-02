Дом на колесах Volkswagen California обновился и стал комфортнее

Рестайлинговая California переняла черты у «Мультивена», на базе которого построена — внешне ее можно отличить по новой светодиодной головной оптике, модернизированным противотуманным фарам, а также по черной накладке, которая охватывает всю ширину переднего бампера.
Внутри изменений больше: появились новые кнопки открытия раковины, плиты и холодильника, двойной USB-разъем, алюминиевые ручки на дверях, а также раздвижные двери вместо жалюзи в заднем шкафу. Для комплектаций Coast и Ocean доступен заводской набор кухонных приборов, а кресла теперь обиты тканью более глубокого цвета Palladium Grey.
По заявлению производителя, кровати стали более удобными, чем раньше, а еще теперь эту зону можно трансформировать в небольшую гостиную. Верхняя часть получила лучшую защиту от солнца благодаря более плотным брезентовым «стенам», а вот для нижних мест наоборот сделали функцию «восхода солнца» — за счет встроенных в крышу светодиодов можно увеличить или уменьшить яркость в салоне до нужного уровня.
Обновления затронули и техническое наполнение — теперь «Калифорнию» можно заказать с цифровой приборной панелью и с мультимедийной системой, оснащенной 9,2-дюймовым экраном, а на потолке вместо монохромного дисплея появился многофункциональный цветной.
В оснащение как и у рестайлингового Miltivan вошел электромеханический усилитель руля, а также множество помощников водителю: ассистент удержания в полосе Lane Assist, защита от боковых ударов Side Protection, ассистент компенсации бокового ветра Cross Wind Assist и помощник при движении с прицепом Trailer Assist.
В России Volkswagen California доступна в с двухлитровым дизелем мощность 150 и 204 лошадиные силы. В паре с ним работает семиступенчатая коробка DSG. Базовая версия Beach обойдется минимум в 3 414 800 рублей, стоимость топовой комплектации Ocean с двухцветным кузовом и дополнительным хром-пакетом начинается от 4 893 100 рублей.