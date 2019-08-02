Дом на колесах Volkswagen California обновился и стал комфортнее

Рестайлинговая California переняла черты у «Мультивена», на базе которого построена — внешне ее можно отличить по новой светодиодной головной оптике, модернизированным противотуманным фарам, а также по черной накладке, которая охватывает всю ширину переднего бампера.

Внутри изменений больше: появились новые кнопки открытия раковины, плиты и холодильника, двойной USB-разъем, алюминиевые ручки на дверях, а также раздвижные двери вместо жалюзи в заднем шкафу. Для комплектаций Coast и Ocean доступен заводской набор кухонных приборов, а кресла теперь обиты тканью более глубокого цвета Palladium Grey.