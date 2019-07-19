Дрифтеры перекрыли трассу ради трюков

Второе дрифт-шоу устроили прямо посреди трассы I-5. Очевидцы вышли из своих автомобилей, чтобы посмотреть, что происходит. Именно этот заезд и сняли на видео с высоты птичьего полета. Все действо заняло не более 15 минут, после чего гонщики-любители разъехались и движение по магистрали было восстановлено без участия полиции.