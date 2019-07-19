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16:33

Дрифтеры перекрыли трассу ради трюков

Ради «пончиков» 50 автомобилей остановили движение в Калифорнии

© pixabay.com
Полиция Сакраменто, штат Калифорния, арестовала семерых дрифтеров за то, что те перекрыли движение на нескольких крупных магистралях города. Дорожным патрульным пришлось вмешаться в ситуацию и разогнать толпу, которая создавала затор.
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В один день произошло сразу два дорожных инцидента. Первый – в 5:50 в одном из районов Сакраменто, в нем приняли участие около 50 автомобилей. На место прибыли полицейские, которые забрали в отделение семерых организаторов несанкционированного заезда. Двоим из них выдвинули обвинения.

Второе дрифт-шоу устроили прямо посреди трассы I-5. Очевидцы вышли из своих автомобилей, чтобы посмотреть, что происходит. Именно этот заезд и сняли на видео с высоты птичьего полета. Все действо заняло не более 15 минут, после чего гонщики-любители разъехались и движение по магистрали было восстановлено без участия полиции.

Источник: KCRA
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