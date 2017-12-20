Итальянцы построят сверхлегкий спорткар с «восьмеркой» и без крыши

Итальянский дизайн-центр Camal Studio, основанный в 2008 году бывшими сотрудниками Fiat, Bertone и Ferrari, анонсировал проект суперкара под названием SerpaS (переводится как «змея»). Автомобиль разрабатывается по заказу ателье Aznom of Monza, занимающегося тюнингом.

Габаритная длина автомобиля составит 4079 миллиметров, ширина – 1763 миллиметра, а высота (с учетом защитного каркаса) – 1025 миллиметров.

Кузов спорткара будет вручную изготавливаться из алюминия, а некоторые элементы обвеса (включая, передний сплиттер и задний диффузор) сделают из углепластика. Масса машины не превысит 900 килограммов.

«Змея» будет оснащаться 2,6-литровым восьмицилиндровым двигателем, выдающим 363 лошадиные силы при 10300 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент при этом составит около 276,5 Нм. Динамические характеристики не называются.

К 2020 году планируется появления электрической модификации модели.

Каждый покупатель автомобиля получит доступ на завод, где можно будет понаблюдать, как собирают машины, а также обучению спортивному вождению на треке в Монце. Цена новинки не сообщается.