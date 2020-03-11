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15:42

Четыре купе Rolls-Royce, переделанные в кабриолеты, пустят с молотка

Модель Camargue первой в мире оснастили раздельным климат-контролем

На мартовских торгах в Палм-Бич аукционный дом Sotbey’s выставит четыре необычных «Роллс-Ройса». Это переделанные в кабриолеты купе Camargue, некогда самые дорогие машины в линейке британской марки.

Большое купе Rolls-Royce Camargue выпускали с 1975 по 1986 год. Свое имя модель получила в честь болотистой местности на юге Франции, где расположены несколько заповедников. «Кармаг» стал первой послевоенной машиной Rolls-Royce, дизайн которой разработали за пределами Великобритании — за него отвечал Паоло Мартин из итальянской Pininfarina. Тем не менее это не спасло Camargue от критики и неоднократного попадания в списки автомобилей с ужасным дизайном.

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К моменту запуска Camargue считался самой дорогой моделью британской компании — машина стоила 29 250 фунтов стерлингов, что сейчас, с учетом инфляции, превратилось бы в 247 000 фунтов стерлингов (около 23 миллионов рублей). Купе первым в истории мирового автопрома получило раздельный климат-контроль, а еще одной особенностью машины стала не вертикальная, а наклоненная на семь градусов решетка радиатора.

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Под капотом Camargue установили 6,75-литровый V8, совмещенный с трехдиапазонным автоматом GM TH400. Агрегат выдавал 260 сил и 540 Нм крутящего момента. Динамические характеристики модели не приводятся, но известно, что на 100 километров она расходовала около 20 литров топлива.

Rolls-Royce Camargue выпускался только в кузове купе, однако покупатели нередко пользовались услугами компаний вроде Newport Convertible Engineering, которые превращали их в кабриолеты. И именно такие машины выставят на торги Sotheby’s. Лоты отличаются только сочетанием цветов кузова и салона.