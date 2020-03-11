Четыре купе Rolls-Royce, переделанные в кабриолеты, пустят с молотка

Большое купе Rolls-Royce Camargue выпускали с 1975 по 1986 год. Свое имя модель получила в честь болотистой местности на юге Франции, где расположены несколько заповедников. «Кармаг» стал первой послевоенной машиной Rolls-Royce, дизайн которой разработали за пределами Великобритании — за него отвечал Паоло Мартин из итальянской Pininfarina. Тем не менее это не спасло Camargue от критики и неоднократного попадания в списки автомобилей с ужасным дизайном.