На дороге общего пользования в канадской провинции Новая Шотландия местной полиции удалось выявить и задержать водителя, более чем вдвое превысившего допустимую на данном участке трассы скорость. При лимите 110 километров в час 43-летний канадец, чьё имя полиция не сообщает, разогнался на своём Chevrolet Camaro до 232 километров в час. После того, как полиция остановила нарушителя, ему было предъявлено обвинение в грубом нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой опасность для других участников движения. В результате канадца лишили Chevrolet Camaro за превышение скорости и приговорили к штрафу в 2422 доллара 50 центов.