На дороге общего пользования в канадской провинции Новая Шотландия местной полиции удалось выявить и задержать водителя, более чем вдвое превысившего допустимую на данном участке трассы скорость. При лимите 110 километров в час 43-летний канадец, чьё имя полиция не сообщает, разогнался на своём Chevrolet Camaro до 232 километров в час. После того, как полиция остановила нарушителя, ему было предъявлено обвинение в грубом нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой опасность для других участников движения. В результате канадца лишили Chevrolet Camaro за превышение скорости и приговорили к штрафу в 2422 доллара 50 центов.
Вдобавок у водителя приостановили действие водительских прав на семь дней. Однако не менее суровое наказание получил и ещё один участник уличных гонок, с которым, как считает полиция Новой Шотландии, соревновался в разгоне владелец конфискованного Chevrolet Camaro. 48-летний водитель немецкого седана Mercedes-AMG C63 также лишился своего автомобиля и был оштрафован на аналогичную сумму. В копилке конфискованных за превышение скорости канадской дорожной полицией автомобилей, отмечает издание Motor Illustrated, есть такие суперкары, как McLaren 600LT, Lamborghini Aventador SV и McLaren 675LT Spider.