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17:23

Американцам предложили арендовать 760-сильные Chevrolet Camaro

Автомобили построены командой Hendrick Motorsports

Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, получила в свое распоряжение 224 эксклюзивных Chevrolet Camaro, доработанных 12-кратным победителем NASCAR командой Hendrick Motorsports. Самый экстремальный вариант — это купе с компрессорным двигателем, выдающим 760 лошадиных сил.

Автомобили появятся в американских офисах Hertz осенью этого года. Их можно будет арендовать в аэропортах Далласа, Атланты, Лос-Анджелеса, Майами, Сан-Франциско, Тампы и ряда других городов. Вершиной коллекции от Hendrick Motorsports станет Camaro ZL1. Все 24 купе будет оснащены 6.2 V8 с компрессором Callaway и фирменными колесами от Hertz, а также украшены подписью гонщика Уильяма Байрона и эмблемой Hendrick Motorsports.

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Еще 200 автомобилей лимитированной серии — это двухдверки Hertz-Hendrick Motorsports Camaro SS. Такие машины укомплектованы пакетом Performance с холодным впуском и раздвоенным выхлопом, 20-дюймовыми матовыми черными колесами и распоркой. Кузов «Камаро» украшает специальная графика.

Клиенты Hertz могут приняться участие в розыгрыше призов, приуроченному к дебюту лимитированной серии Camaro. Победителю достанется Camaro SS, а пяти финалистам — доступ к гаражам Hendrick Motorsports, курс вождения на Charlotte Motor Speedway от Уильяма Байрона, билеты в Зал славы NASCAR и ужин с командой.