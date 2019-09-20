Американцам предложили арендовать 760-сильные Chevrolet Camaro

Автомобили появятся в американских офисах Hertz осенью этого года. Их можно будет арендовать в аэропортах Далласа, Атланты, Лос-Анджелеса, Майами, Сан-Франциско, Тампы и ряда других городов. Вершиной коллекции от Hendrick Motorsports станет Camaro ZL1. Все 24 купе будет оснащены 6.2 V8 с компрессором Callaway и фирменными колесами от Hertz, а также украшены подписью гонщика Уильяма Байрона и эмблемой Hendrick Motorsports.
Еще 200 автомобилей лимитированной серии — это двухдверки Hertz-Hendrick Motorsports Camaro SS. Такие машины укомплектованы пакетом Performance с холодным впуском и раздвоенным выхлопом, 20-дюймовыми матовыми черными колесами и распоркой. Кузов «Камаро» украшает специальная графика.
Клиенты Hertz могут приняться участие в розыгрыше призов, приуроченному к дебюту лимитированной серии Camaro. Победителю достанется Camaro SS, а пяти финалистам — доступ к гаражам Hendrick Motorsports, курс вождения на Charlotte Motor Speedway от Уильяма Байрона, билеты в Зал славы NASCAR и ужин с командой.