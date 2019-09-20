Американцам предложили арендовать 760-сильные Chevrolet Camaro

Автомобили появятся в американских офисах Hertz осенью этого года. Их можно будет арендовать в аэропортах Далласа, Атланты, Лос-Анджелеса, Майами, Сан-Франциско, Тампы и ряда других городов. Вершиной коллекции от Hendrick Motorsports станет Camaro ZL1. Все 24 купе будет оснащены 6.2 V8 с компрессором Callaway и фирменными колесами от Hertz, а также украшены подписью гонщика Уильяма Байрона и эмблемой Hendrick Motorsports.