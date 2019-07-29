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10:44

Видео: внедорожный Chevrolet Camaro с закисью азота

Автомобиль построен на агрегатах Hummer H1

На YouTube-канале Hoonigan AutoFocus появилось видео с внедорожником в стиле «Безумного Макса», построенным на агрегатах Hummer первого поколения. Владелец автомобиля утверждает, что весь проект ему обошелся в 10 тысяч долларов или 634 000 рублей по текущему курсу.

Внедорожник с купленным за 50 долларов кузовом от старого Chevrolet Camaro построен на базе Hummer H1. По словам владельца, все работы с машиной были завершены за 30 дней. Его оснастили портальными мостами, поворачивающимися задними колесами и двигателем V8 GM серии LS с турбонагненталем и впрыском закиси азота. Демоническая «восьмерка» выдает около 650 лошадиных сил.

Видео: Hoonigan AutoFocus

В октябре 2017 года на сайте Craiglist появилось объявление о продаже внедорожника с кузовом Dodge Challenger 1972 года, установленным на платформу военного Chevrolet Blazer. Маслкар был оснащен 5,7-литровым двигателем V8, четырехступенчатой автоматической трансмиссией, бронированной раздаткой и усиленными мостами с блокировкой ступицы.