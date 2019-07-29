Видео: внедорожный Chevrolet Camaro с закисью азота

Внедорожник с купленным за 50 долларов кузовом от старого Chevrolet Camaro построен на базе Hummer H1. По словам владельца, все работы с машиной были завершены за 30 дней. Его оснастили портальными мостами, поворачивающимися задними колесами и двигателем V8 GM серии LS с турбонагненталем и впрыском закиси азота. Демоническая «восьмерка» выдает около 650 лошадиных сил.