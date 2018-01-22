Chevrolet Camaro добавят еще одну «механику»

Компания Chevrolet собирается добавить купе Camaro с 6,2-литровым бензиновым двигателем V8 еще одну механическую коробку передач. Вместе с нынешней шестиступенчатой трансмиссией для модели будет доступна еще и семиступечатая коробка от «Корвета». Об этом сообщает AutoGuide.

Информация о новой коробке передач для Camaro нашлась в документах калифорнийского совета по воздушным ресурсам. Там же указано, что купе будет предлагаться лишь в одной версии с мотором 6.2. В AutoGuide отмечают, что это может указывать на отказ от 650-сильной модификации ZL1.

В США текущий Chevrolet Camaro предлагается с двумя моторами V8 мощностью 461 и 650 лошадиных сил, агрегатом V6, который выдает 287 сил, а также с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 300 лошадиных сил. Моторы сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или с восьмидиапазонным «автоматом».

В России Chevrolet Camaro продается только с двухлитровым наддувным двигателем, который выдает 238 лошадиных сил. Мотор сочетается только с восьмиступенчатым «автоматом». Цены на модель начинаются с 2 990 000 рублей.

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