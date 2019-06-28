Подмосковные власти раскрыли места установки дорожных камер

В списке передвижных камер всего 438 точек, каждая локация сопровождается текстовым описанием расположения и точными координатами. Место установки комплексов может меняться, если появится более аварийно-опасный участок.

По данным министерства транспорта, всего в Подмосковье установлено более 1200 стационарных камер и еще 200 передвижных комплекса. Все они контролируются через систему ГЛОНАСС или по GPS-координатам.