Подмосковные власти раскрыли места установки дорожных камер

В списке передвижных камер всего 438 точек, каждая локация сопровождается текстовым описанием расположения и точными координатами. Место установки комплексов может меняться, если появится более аварийно-опасный участок.
По данным министерства транспорта, всего в Подмосковье установлено более 1200 стационарных камер и еще 200 передвижных комплекса. Все они контролируются через систему ГЛОНАСС или по GPS-координатам.
За два дня до обнародования карты, 26 июня, президент России Владимир Путин потребовал не скрывать места установки камер и не прятать их, особенно важно, по его словам, делать камеры открытыми на аварийно-опасных участках дороги.
В тот же день, когда президент сделал это заявление, на Крымском мосту был зафиксирован рекорд по превышению скорости — автомобилист разогнался до 243 километров в час, при том, что разрешенная скорость на дороге через Керченский пролив составляет 90 километров в час.