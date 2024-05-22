Скрытые камеры-треноги уберут с российских дорог

После долгих согласований Минтранс отказался от вынесения штрафов с динамических дорожных знаков, а также приведения к ГОСТу 2016 года всех комплексов. Из-за этого в России могли отключить до 70 процентов всех устройств. Кроме того, финальный документ регулирует места установки камер, а также расстояние между соседними комплексами и технические нормы.