Скрытые камеры-треноги уберут с российских дорог

Скрытые камеры-треноги уберут с российских дорогАвтомобили, оборудованные средствами фиксации, будут промаркированы
После долгих согласований Минтранс отказался от вынесения штрафов с динамических дорожных знаков, а также приведения к ГОСТу 2016 года всех комплексов. Из-за этого в России могли отключить до 70 процентов всех устройств. Кроме того, финальный документ регулирует места установки камер, а также расстояние между соседними комплексами и технические нормы.
Так же нововведения запрещают работу мобильных комплексов, скрытых от глаз водителей. Таким образом, под запретом оказались камеры-треноги, которые часто размещают в кустах или среди деревьев. Кроме того, машины с установленными средствами фиксации теперь будут промаркированы в соответствии с новыми правилами. Новые требования вступят в силу с первого сентября нынешнего года.
В конце февраля стало известно о рекордной сумме штрафов, которые вынесли дорожные камеры в России. Оказалось, что за минувший год в стране вынесли более 220 миллионов постановлений.