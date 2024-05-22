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Новости
Опубликовано 22 мая 2024, 20:54
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Скрытые камеры-треноги уберут с российских дорог

Автомобили, оборудованные средствами фиксации, будут промаркированы
В России запретят скрытые от автомобилистов дорожные камеры-треноги. Минтранс согласовал финальный проект эксплуатации комплексов фотовидеофиксации со региональными властями, МВД и представителями бизнеса. В результате из окончательной редакции убрали норму об обязательном соответствии устройств ГОСТу 2016 года. Однако мобильные камеры должны быть видны водителям издалека.
Скрытые камеры-треноги уберут с российских дорог
© Юрий Стрелец / РИА Новости
Анастасия Мельник

После долгих согласований Минтранс отказался от вынесения штрафов с динамических дорожных знаков, а также приведения к ГОСТу 2016 года всех комплексов. Из-за этого в России могли отключить до 70 процентов всех устройств. Кроме того, финальный документ регулирует места установки камер, а также расстояние между соседними комплексами и технические нормы.

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Так же нововведения запрещают работу мобильных комплексов, скрытых от глаз водителей. Таким образом, под запретом оказались камеры-треноги, которые часто размещают в кустах или среди деревьев. Кроме того, машины с установленными средствами фиксации теперь будут промаркированы в соответствии с новыми правилами. Новые требования вступят в силу с первого сентября нынешнего года.

В конце февраля стало известно о рекордной сумме штрафов, которые вынесли дорожные камеры в России. Оказалось, что за минувший год в стране вынесли более 220 миллионов постановлений.

Источник:«Коммерсантъ»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Россия
#Законы