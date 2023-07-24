В России предложили отменить штрафы за нарушения с частных камер

Депутаты ЛДПР заявили, что частным владельцам дорожных камер в первую очередь важна коммерческая составляющая, а не безопасность на дорогах. По данным экспертов, с одного комплекса можно получать более восьми миллионов рублей в день. При этом многие владельцы используют различные методы, увеличивающие доход. К примеру, дорожные камеры размещают в местах, где водители часто незначительно превышают скорость. При этом на аварийных участках частные комплексы чаще всего отсутствуют.