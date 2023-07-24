В России предложили отменить штрафы за нарушения с частных камер

В России предложили отменить штрафы за нарушения с частных камерВладельцы таких комплексов могут зарабатывать более восьми миллионов рублей ежедневно
В России могут запретить штрафовать водителей при помощи частных дорожных камер. С подобной инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. Новый законопроект учитывает нарушения правил дорожного движения, зафиксированные исключительно государственными комплексами фотовидеофиксации. При этом требования к стационарным устройствам, а также места их размещения будет определять правительство.
Депутаты ЛДПР заявили, что частным владельцам дорожных камер в первую очередь важна коммерческая составляющая, а не безопасность на дорогах. По данным экспертов, с одного комплекса можно получать более восьми миллионов рублей в день. При этом многие владельцы используют различные методы, увеличивающие доход. К примеру, дорожные камеры размещают в местах, где водители часто незначительно превышают скорость. При этом на аварийных участках частные комплексы чаще всего отсутствуют.
Кроме того, недобросовестные владельцы технически неправильно устанавливают комплексы, что приводит к существенной погрешности при вынесении штрафов. В связи с этим, чиновники считают, что размещением, а также эксплуатацией дорожных камер должно заниматься государство, а не бизнес.
В середине июля в России предложили изменить правила оформления аварий на МКАДе. На недоработку методики пожаловались страховщики.