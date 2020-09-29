13:21

Посмотрите на «состаренную» Toyota Camry с колесными арками из автомобильных номеров

Экзотичный тюнинг-проект построили на базе седана 90-х годов

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Анастасия Дубина
Тюнер из американского штата Индиана представил необычный проект автомобиля, построенный на базе Toyota Camry серии XV10. Помимо характерных признаков «состаривания» модели, энтузиаст использовал старые автомобильные номера для создания колесных арок и заднего спойлера.

Toyota Camry в кузове XV10 выпускали с 1991 по 1996 годы. Данный экземпляр стал основой для создания проекта «рэт-рода». В рамках этой модификации специалисты намерено придают модели ужасный внешний вид, который становится носителем своеобразного стиля. При этом переделанные автомобили всегда находятся в хорошем техническом состоянии и только внешне выглядят «убитыми».

Весь кузов «рэт-рода» Camry покрыт обилием ржавчины. У автомобиля вырезана часть крыши и удалены все стекла, кроме лобового. Но главной особенностью модели стали широкие колесные диски и импровизированные арки, которые специалист сделал из номерных знаков различных американских штатов, которые приварил к кузову седана. Кроме того, из номеров тюнер выполнил задний спойлер.

Для создания еще большего «постапокалиптического» внешнего вида на кузов модели наварили ржавые гаечные ключи. А попасть на второй ряд сидений можно только через отсутствующую крышу. Помимо этого, Camry лишилась штатной выхлопной системы. Вместо нее у модели появилась торчащая прямо из капота труба, через которую и осуществляется отвод газов.

Однако не все проржавевшие модели являются «рет-род» проектами. В середине мая на продажу выставили Aston Martin DB2 Drophead Coupe 1952 года. За полвека кузов заржавел, местами прогнил насквозь, а одна из фар оказалась утеряна. Несмотря на все это, покупатель нашелся и заплатил за ретро-кар 135 000 долларов (почти 10,7 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Источник: Reddit