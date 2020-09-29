Посмотрите на «состаренную» Toyota Camry с колесными арками из автомобильных номеров

Для создания еще большего «постапокалиптического» внешнего вида на кузов модели наварили ржавые гаечные ключи. А попасть на второй ряд сидений можно только через отсутствующую крышу. Помимо этого, Camry лишилась штатной выхлопной системы. Вместо нее у модели появилась торчащая прямо из капота труба, через которую и осуществляется отвод газов.

Однако не все проржавевшие модели являются «рет-род» проектами. В середине мая на продажу выставили Aston Martin DB2 Drophead Coupe 1952 года. За полвека кузов заржавел, местами прогнил насквозь, а одна из фар оказалась утеряна. Несмотря на все это, покупатель нашелся и заплатил за ретро-кар 135 000 долларов (почти 10,7 миллионов рублей по нынешнему курсу).