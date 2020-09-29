Посмотрите на «состаренную» Toyota Camry с колесными арками из автомобильных номеров

Toyota Camry в кузове XV10 выпускали с 1991 по 1996 годы. Данный экземпляр стал основой для создания проекта «рэт-рода». В рамках этой модификации специалисты намерено придают модели ужасный внешний вид, который становится носителем своеобразного стиля. При этом переделанные автомобили всегда находятся в хорошем техническом состоянии и только внешне выглядят «убитыми».
Весь кузов «рэт-рода» Camry покрыт обилием ржавчины. У автомобиля вырезана часть крыши и удалены все стекла, кроме лобового. Но главной особенностью модели стали широкие колесные диски и импровизированные арки, которые специалист сделал из номерных знаков различных американских штатов, которые приварил к кузову седана. Кроме того, из номеров тюнер выполнил задний спойлер.
Для создания еще большего «постапокалиптического» внешнего вида на кузов модели наварили ржавые гаечные ключи. А попасть на второй ряд сидений можно только через отсутствующую крышу. Помимо этого, Camry лишилась штатной выхлопной системы. Вместо нее у модели появилась торчащая прямо из капота труба, через которую и осуществляется отвод газов.
Однако не все проржавевшие модели являются «рет-род» проектами. В середине мая на продажу выставили Aston Martin DB2 Drophead Coupe 1952 года. За полвека кузов заржавел, местами прогнил насквозь, а одна из фар оказалась утеряна. Несмотря на все это, покупатель нашелся и заплатил за ретро-кар 135 000 долларов (почти 10,7 миллионов рублей по нынешнему курсу).