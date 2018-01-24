Стали известны моторы новой Toyota Camry для России

Toyota Camry нового поколения будет доступна на российском рынке с тремя атмосферными двигателями. Об этом со ссылкой на одного из дилеров марки сообщает издание «Авторевю».

Базовым агрегатом для седана станет двухлитровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил и 199 Нм крутящего момента. Также модель получит 2,5-литровый мотор, отдача которого составит 181 лошадиную силу (231 Нм). Оба двигателя устанавливаются на Camry предыдущего поколения и сочетаются с шестидиапазонным «автоматом».

Toyota Camry для американского рынка.

Топовую модификацию седана укомплектуют новой V-образной «шестеркой» объемом 3,5 литра. На американских машинах такой агрегат выдает 305 лошадиных сил. Сколько будет на российских автомобилях пока не сообщается. Двигатель работает в паре с новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее в бюллетене «Роспатента» появились патентные изображения Camry нового поколения для российского рынка. После их появления стало понятно, что дизайн седана для РФ будет таким же, как в США. Сейчас у нас продается версия, которая также предлагается на азиатских рынках.

Седан Toyota Camry нового поколения дебютировал в январе 2017 года. Модель построена с использованием архитектуры Toyota New Global Architecture (TNGA), которая применялась и при создании Prius последнего поколения. Ожидается, что продажи новинки в России начнутся в апреле текущего года.

Camry предыдущего поколения продается в России по цене от 1 407 000 рублей. Машина с двигателем 3.5 V6 обойдется минимум в 2 003 000 рублей.

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