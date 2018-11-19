Посмотрите на самый опасный «Приус» в мире. С шестиствольным пулеметом!

Такая пушка устанавливается на истребителях F16, F18 и F22. Она за минуту может расстрелять 6600 патронов, что при стоимости каждого из них в 27 долларов составит 180 тысяч долларов. Таким образом, при непрерывной стрельбе каждую секунду пулемет «сжигает» 2970 долларов.
Видео: Black Rifle Coffee Company
На переоборудование «Приуса» ушло больше 160 часов. В автомобиль установили массивный металлический каркас для пушки, гидравлический привод M61 Vulcan заменили электрическим, а саму пушки разместили на крыше. Подробности о переоборудовании машины и съемках ролика можно узнать из этого видео.