В США есть мост, под которым все застревают

В американском штате Северная Каролина есть железнодорожный мост, в верхнюю часть которого постоянно врезаются высокие грузовики. Все аварии снимаются камерами наружного наблюдения. Эти записи собраны на YouTube-канале yovo68, который содержит 124 записи. Их начали публиковать девять лет назад.

Высота моста составляет 3,56 метра или 11 футов и 8 дюймов. Одно из прозвищ путепровода – The Can-Opener, что можно перевести на русский, как «открывалка для банок».

Видео пользователя yovo68 с сайта youtube.com

Видео пользователя yovo68 с сайта youtube.com

Видео пользователя yovo68 с сайта youtube.com

Видео пользователя yovo68 с сайта youtube.com

Видео пользователя yovo68 с сайта youtube.com

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