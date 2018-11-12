Новый Chevrolet Captiva оказался клоном «китайца» Baojun

Продажи нового Chevrolet Captiva в Колумбии стартуют в 2019 году. Появление этой модели на рынках других стран Южной Америки не исключается. Тем более, что продукция СП SAIC-GM-Wuling поставлялась в регион и раньше: микровэн Wuling Hongtu на агрегатах Suzuki продавался в Чили, Перу и других странах Латинской Америки под названием Chevrolet N200 и N300.