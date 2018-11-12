Новый Chevrolet Captiva оказался клоном «китайца» Baojun

Дело в том, что под названием Captiva в Колумбии будут продавать китайские кроссоверы Baojun 530 с «крестом» марки Chevrolet на решетке радиатора. Правда, марка Baojun для General Motors совсем не чужая: это совместное предприятие с китайской компанией SAIC, выпускающее недорогие автомобили с «джи-эмовскими» агрегатами.
По сравнению с предшественницей, новая Captiva стала немного крупнее, прибавив 18 миллиметров в длину: теперь между бамперами 4655 миллиметра. Салон может быть выполнен в двух- или трехрядной компоновке, с пятью или семью посадочными местами.
Двигатель — безальтернативная бензиновая «четверка» 1.5 с турбонаддувом мощностью 147 лошадиных сил (в Азии доступен и безнаддувный мотор 1.8). Коробка передач шестиступенчатая: либо ручная, либо «робот» с двумя сцеплениями. Привод — только на передние колеса.
Продажи нового Chevrolet Captiva в Колумбии стартуют в 2019 году. Появление этой модели на рынках других стран Южной Америки не исключается. Тем более, что продукция СП SAIC-GM-Wuling поставлялась в регион и раньше: микровэн Wuling Hongtu на агрегатах Suzuki продавался в Чили, Перу и других странах Латинской Америки под названием Chevrolet N200 и N300.