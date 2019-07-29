Наказание за оставление места ДТП предложили смягчить

По словам авторов инициативы, в некоторых случаях бывает такое, что человек может непреднамеренно уехать с места аварии — например, если ДТП произошло на парковке и виновник не заметил, что зацепил припаркованный автомобиль.

Кроме того, отмечают авторы проекта, бывают такие случаи, когда водители договорились на месте аварии, пришли к соглашению и урегулировали все проблемы без страховой компании, но европротокол или расписку не составили. В таком случае, виновника аварии могут привлечь к ответственности постфактум и лишить права управления автомобилем.