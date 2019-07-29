Наказание за оставление места ДТП предложили смягчить

По словам авторов инициативы, в некоторых случаях бывает такое, что человек может непреднамеренно уехать с места аварии — например, если ДТП произошло на парковке и виновник не заметил, что зацепил припаркованный автомобиль.
Кроме того, отмечают авторы проекта, бывают такие случаи, когда водители договорились на месте аварии, пришли к соглашению и урегулировали все проблемы без страховой компании, но европротокол или расписку не составили. В таком случае, виновника аварии могут привлечь к ответственности постфактум и лишить права управления автомобилем.
Также бывает, что приходится покинуть место аварии в случае, если пассажир нуждается в срочной медицинской помощи и довезти его туда на машине быстрее, нежели ждать прибытия «скорой помощи». В такой ситуации водителю нужно будет собрать подтверждающие документы и затем самостоятельно обратиться в суд, чтобы его не арестовали или не забрала права.
Сейчас за оставление места ДТП, которое не повлекло за собой серьезных последствий, водителю грозит или лишение прав на срок от года до полутора лет, или арест на 15 суток. Депутаты же предлагают добавить еще одну меру наказания — штраф в размере 10 тысяч рублей или лишение прав на срок менее одного года.
В конце июня в силу вступили изменения в Уголовный кодекс, которые касаются ДТП. Теперь максимальный тюремный срок за аварию с жертвами увеличился до 15 лет — такое наказание грозит водителям, из-за которых в аварии погибли два и более человека. Самый суровый срок за ДТП с одной жертвой вырос с четырех до семи лет. Аналогичные меры распространяются и на водителей, которые покинули место аварии с пострадавшими или жертвами.