Прокатный сервис одел автомобили в гигантские медицинские маски

У необычного аксессуара есть еще одна цель: с его помощью Turo надеется показать, что каршеринг и прокат автомобилей могут быть безопасными и во время пандемии, если соблюдать превентивные меры.

Чтобы обезопасить пользователей, компания выпустила особые «противовирусные» инструкции по дезинфекции автомобиля, а также ввела опцию бесконтактной передачи машины клиенту и промокод wearamask («надень маску»), дающий 15-процентную скидку на первую аренду.

По словам представителей Turo, огромные маски, закрывающие всю переднюю часть автомобиля, не мешают поступлению воздуха к решетке радиатора. Сшитый из «дышащего» материала аксессуар прошел необходимые тесты и безопасен для любой машины, отмечают в компании.