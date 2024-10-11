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Опубликовано 11 октября 2024, 14:42
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Запчасти для некоторых иномарок в России подорожали на 260 процентов

Меньше всего прибавили в цене комплектующие южнокорейских брендов
В России рекордно подорожали запчасти для автомобилей зарубежных производителей. По данным издания «Известия», с начала прошлого года в нашей стране подорожали детали абсолютно всех брендов, включая китайские. Больше всего увеличились цены на комплектующие модельного ряда концерна Volkswagen. К примеру, стоимость запчастей на некоторые машины Skoda выросла на 264 процента. Кроме того, почти в два раза подорожали детали для автомобилей Volkswagen и Audi, а также моделей премиальных европейских марок.
Запчасти для некоторых иномарок в России подорожали на 260 процентов
© Adobe Fotostock
Анастасия Мельник

Наименьший прирост стоимости запчастей показали Kia и Hyundai, детали которых подорожали на 37 и 42 процента. Кроме того, всего на 46 процентов выросли в цене комплектующие для Renault. Для американских машин запчасти выросли в цене на 122 процента. Детали для китайских моделей стали дороже в России на 60 процентов.

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Что касается динамики роста цен, то 2024 год уступает показателям прошлого и позапрошлого годов. К примеру, с начала нынешнего года европейские и японские запчасти подорожали всего на 9 и 6,2 процента соответственно. При этом нашлись бренды, для которых детали подешевели. В их числе Ford и Lexus. Причем у последнего комплектующие стали дешевле на 7,6 процента. Подорожание запчастей игроки рынка традиционно связывают со сложной логистикой, а также санкциями.

В начале сентября в России в полтора раза выросли цены на китайские запчасти. Больше всего тогда подорожали бамперы и двери.