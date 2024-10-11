Запчасти для некоторых иномарок в России подорожали на 260 процентов

Запчасти для некоторых иномарок в России подорожали на 260 процентовМеньше всего прибавили в цене комплектующие южнокорейских брендов
Наименьший прирост стоимости запчастей показали Kia и Hyundai, детали которых подорожали на 37 и 42 процента. Кроме того, всего на 46 процентов выросли в цене комплектующие для Renault. Для американских машин запчасти выросли в цене на 122 процента. Детали для китайских моделей стали дороже в России на 60 процентов.
Что касается динамики роста цен, то 2024 год уступает показателям прошлого и позапрошлого годов. К примеру, с начала нынешнего года европейские и японские запчасти подорожали всего на 9 и 6,2 процента соответственно. При этом нашлись бренды, для которых детали подешевели. В их числе Ford и Lexus. Причем у последнего комплектующие стали дешевле на 7,6 процента. Подорожание запчастей игроки рынка традиционно связывают со сложной логистикой, а также санкциями.
В начале сентября в России в полтора раза выросли цены на китайские запчасти. Больше всего тогда подорожали бамперы и двери.