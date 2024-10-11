Запчасти для некоторых иномарок в России подорожали на 260 процентов

Меньше всего прибавили в цене комплектующие южнокорейских брендов

В России рекордно подорожали запчасти для автомобилей зарубежных производителей. По данным издания «Известия», с начала прошлого года в нашей стране подорожали детали абсолютно всех брендов, включая китайские. Больше всего увеличились цены на комплектующие модельного ряда концерна Volkswagen. К примеру, стоимость запчастей на некоторые машины Skoda выросла на 264 процента. Кроме того, почти в два раза подорожали детали для автомобилей Volkswagen и Audi, а также моделей премиальных европейских марок.