В России снизилась средняя цена нового автомобиля. Какие модели подешевели сильнее

Среди новых автомобилей наиболее заметно в сентябре подешевел кроссовер Hyundai Santa Fe. Его цена к августу снизилась на шесть процентов, достигнув отметки шесть миллионов рублей. На втором месте — Hongqi HS5 с падением на пять процентов, до 4,41 миллиона. Далее идут Jetta VS5 (-3,8 процента, до 2,9 миллиона рублей), FAW Bestune T77 (-3,3 процента, до 2,81 миллиона) и Omoda C5 (-2,5 процента, до 2,77 миллиона).

Подорожали сильнее других Haval F7 и Lixiang L9, прибавившие по шесть процентов. Их средняя цена — 3,2 и 8,75 миллиона рублей. Kia Sportage стал дороже на четыре процента (4,21 миллиона). Также подорожали минивэн Hyundai Staria (8,62 миллиона) и пятидверка Zeekr 001 (6,84 миллиона рублей).

Регионом с самым заметным падением средней цены на новое авто стала Калужская область, где показатель снизился на 16 процентов, до 2,19 миллиона рублей. В Москве он составил 4,53 миллиона (-2 процента), в Санкт-Петербурге — 3,06 миллиона. В ряде областей машины подорожали. Сильнее всего — в Ставропольском крае (+23 процента к августу, до 3,76 миллиона рублей).