В России снизилась средняя цена нового автомобиля. Какие модели подешевели сильнее

В России снизилась средняя цена нового автомобиля. Какие модели подешевели сильнееВ Москве за новые автомобили просят в среднем 4,53 миллиона рублей
Среди новых автомобилей наиболее заметно в сентябре подешевел кроссовер Hyundai Santa Fe. Его цена к августу снизилась на шесть процентов, достигнув отметки шесть миллионов рублей. На втором месте — Hongqi HS5 с падением на пять процентов, до 4,41 миллиона. Далее идут Jetta VS5 (-3,8 процента, до 2,9 миллиона рублей), FAW Bestune T77 (-3,3 процента, до 2,81 миллиона) и Omoda C5 (-2,5 процента, до 2,77 миллиона).
Подорожали сильнее других Haval F7 и Lixiang L9, прибавившие по шесть процентов. Их средняя цена — 3,2 и 8,75 миллиона рублей. Kia Sportage стал дороже на четыре процента (4,21 миллиона). Также подорожали минивэн Hyundai Staria (8,62 миллиона) и пятидверка Zeekr 001 (6,84 миллиона рублей).
Регионом с самым заметным падением средней цены на новое авто стала Калужская область, где показатель снизился на 16 процентов, до 2,19 миллиона рублей. В Москве он составил 4,53 миллиона (-2 процента), в Санкт-Петербурге — 3,06 миллиона. В ряде областей машины подорожали. Сильнее всего — в Ставропольском крае (+23 процента к августу, до 3,76 миллиона рублей).
Что касается б/у-автомобилей, то наиболее заметно в сентябре подешевел Mercedes-Benz S-Class W223. Его цена снизилась на четыре процента, до средних 14,7 миллиона. По три процента скинули Geely Emgrand EC7 (477 тысяч рублей), Daewoo Nexia (246 тысяч) и Lifan Solano (316 тысяч рублей).
На 12 и 11 процентов дешевле поддержанные машины стали в Чечне и Орловской области (1,25 миллиона и 948 тысяч рублей соответственно). Сильнее всего выросла цена в Хакасии (+16,3 процента, до 1,56 миллиона).
Продажи легковушек в России бьют рекорды. В сентябре россияне купили 150,9 тысячи новых автомобилей, что стало максимумом за последние 3,5 года. Ажиотаж объясняют стремлением купить ТС до подорожания из-за увеличения ставок утильсбора.