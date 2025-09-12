Новости
Опубликовано 12 сентября 2025, 08:56
1 мин.

Перечислены самые угоняемые автомобили в России

«Китайцев» стали похищать чаще
В России стали чаще угонять автомобили. По итогам января-августа 2025 года число автоугонов выросло на шесть процентов. Как и раньше, больше всего угонщиков интересуют Hyundai и Kia — на эти марки приходится по 17 процентов всех происшествий, подсчитали в «Страховом доме ВСК». Третье место занимают Lexus с 14-процентной долей краж.
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
© Motor
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Отечественная Lada в рейтинге наиболее угоняемых автомобилей занимает четвертую строчку. На нее с начала 2025 года пришлось 11 процентов угонов. За ней следуют Toyota и Mitsubishi с одинаковой долей — по восемь процентов, а за ними — Mercedes-Benz с 5,7-процентной долей.

Что касается моделей, то здесь лидирует Lexus LX, который выбрали восемь процентов злоумышленников.

Растет «спрос» на китайцев: их доля в структуре угонов выросла с трех до 8,5 процента. Чаще всего похищают Chery и LiXiang: доля краж автомобилей каждой марки в 2025 году составила по три процента.

Среди регионов первое место по количеству угонов по-прежнему принадлежит Москве, на которую пришлось 28 процентов страховых случаев. Второе место занял Санкт-Петербург (20 процентов), третье — Краснодарский край (11 процентов). Дагестан, входивший в тройку в 2024 году, из нее выбыл и теперь занимает четвертую позицию перед Татарстаном и Кемеровской областью.

В трети случаев машины угоняют утром — с семи до 11. Еще четверть краж приходится на время с полуночи до шести утра.

