Перечислены самые угоняемые автомобили в России

Отечественная Lada в рейтинге наиболее угоняемых автомобилей занимает четвертую строчку. На нее с начала 2025 года пришлось 11 процентов угонов. За ней следуют Toyota и Mitsubishi с одинаковой долей — по восемь процентов, а за ними — Mercedes-Benz с 5,7-процентной долей.

Что касается моделей, то здесь лидирует Lexus LX, который выбрали восемь процентов злоумышленников.

Растет «спрос» на китайцев: их доля в структуре угонов выросла с трех до 8,5 процента. Чаще всего похищают Chery и LiXiang: доля краж автомобилей каждой марки в 2025 году составила по три процента.