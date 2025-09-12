Перечислены самые угоняемые автомобили в России«Китайцев» стали похищать чаще
Отечественная Lada в рейтинге наиболее угоняемых автомобилей занимает четвертую строчку. На нее с начала 2025 года пришлось 11 процентов угонов. За ней следуют Toyota и Mitsubishi с одинаковой долей — по восемь процентов, а за ними — Mercedes-Benz с 5,7-процентной долей.
Что касается моделей, то здесь лидирует Lexus LX, который выбрали восемь процентов злоумышленников.
Растет «спрос» на китайцев: их доля в структуре угонов выросла с трех до 8,5 процента. Чаще всего похищают Chery и LiXiang: доля краж автомобилей каждой марки в 2025 году составила по три процента.
Среди регионов первое место по количеству угонов по-прежнему принадлежит Москве, на которую пришлось 28 процентов страховых случаев. Второе место занял Санкт-Петербург (20 процентов), третье — Краснодарский край (11 процентов). Дагестан, входивший в тройку в 2024 году, из нее выбыл и теперь занимает четвертую позицию перед Татарстаном и Кемеровской областью.
В трети случаев машины угоняют утром — с семи до 11. Еще четверть краж приходится на время с полуночи до шести утра.