Родстеру Mazda MX-5 добавили съемную крышу из карбона

Главное отличие прототип от стандартной машины – это съемная крыша, сделанная полностью из карбона. Помимо этого, автомобиль получил передний сплиттер и боковые «юбки», 16-дюймовые кованые колесные диски Rays, встроенные буксировочные проушины спереди и сзади, кресла Recaro, а также иной воздушный фильтр.
Планируется ли добавить карбоновую крышу в список заводских аксессуаров для Mazda MX-5, пока не уточняется.
На данный момент в линейку MX-5 входит вариант со мягкой крышей и модификация под названием RF, оснащенная складывающейся жесткой крышей. Модель предлагается с 1,5- и 2,0-литровыми моторами, выдающими 141 и 184 лошадиные силы.
Помимо «карбоновой» MX-5 компания Mazda покажет на выставке в Токио заводские аэродинамические обвесы для новой «трешки», кроссоверов CX-5 и CX-8.