Родстеру Mazda MX-5 добавили съемную крышу из карбона

Главное отличие прототип от стандартной машины – это съемная крыша, сделанная полностью из карбона. Помимо этого, автомобиль получил передний сплиттер и боковые «юбки», 16-дюймовые кованые колесные диски Rays, встроенные буксировочные проушины спереди и сзади, кресла Recaro, а также иной воздушный фильтр.