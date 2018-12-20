Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:18

Родстеру Mazda MX-5 добавили съемную крышу из карбона

Компания подготовила для Токийского автосалона прототип на базе MX-5

Компания Mazda подготовила к Токийскому автосалону, который пройдет в январе, концептуальный вариант родстера MX-5. Новинка получила в названии приставку Drop-Head Coupe Concept.
Загрузка...

Главное отличие прототип от стандартной машины – это съемная крыша, сделанная полностью из карбона. Помимо этого, автомобиль получил передний сплиттер и боковые «юбки», 16-дюймовые кованые колесные диски Rays, встроенные буксировочные проушины спереди и сзади, кресла Recaro, а также иной воздушный фильтр.

Планируется ли добавить карбоновую крышу в список заводских аксессуаров для Mazda MX-5, пока не уточняется.

На данный момент в линейку MX-5 входит вариант со мягкой крышей и модификация под названием RF, оснащенная складывающейся жесткой крышей. Модель предлагается с 1,5- и 2,0-литровыми моторами, выдающими 141 и 184 лошадиные силы.

>
Reload
1 / 6

Помимо «карбоновой» MX-5 компания Mazda покажет на выставке в Токио заводские аэродинамические обвесы для новой «трешки», кроссоверов CX-5 и CX-8.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...