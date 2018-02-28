McLaren представил очень карбоновый вариант гиперкара Senna

Подразделение Special Operations (MSO) компании McLaren, специализирующееся на постройке эксклюзивных машин, представит в Женеве особую версию гиперкара Senna. Двухдверка получит кузов из карбона, покрытого прозрачным лаком, и цветовую схему, повторяющую окрас шлема легендарного пилота Айртона Сенны.

Кузов гиперкара состоит из 67 элементов. На их изготовление уходит около тысячи часов. Еще 250 часов требуется на нанесение желтых акцентов на панели, заднее антикрыло и активные аэродинамические «лезвия». Тормозные суппорты автомобиля выкрашены в ярко-зеленый цвет Laurel Green.

Салон спецверсии McLaren Senna выполнен из черной алькантары с контрастной прострочкой, а также вставками зеленого и желтого цвета.

В оснащение гиперкара войдут «гибридные» колесные диски с центральной гайкой, сделанные из кованного алюминия и углепластикового композита. Масса каждого диска — 7,5 килограмма, что на 10 процентов легче стандартного колеса.

800-сильный McLaren Senna — самый экстремальный дорожный автомобиль в истории марки. Он оснащается четырехлитровой твин-турбо «восьмеркой» и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. С нуля до 100 километров в час автомобиль может разгоняться за 2,8 секунды.

Гиперкар комплектуется активной гидравлической подвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости, активной аэродинамикой, выпускной системой из инконеля и титана, а также карбон-керамическими тормозами. Всего выпустят 500 экземпляров модели. Все они уже проданы.

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