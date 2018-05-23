Видео: полноразмерная копия двигателя BMW из картона

Пользователь YouTube Марк У. Зак сделал из картона полноразмерную копию четырехцилиндрового двигателя BMW M10. Таймлапс с процессом сборки он разместил на своем канале.

На ролике видно, что Зак попытался максимально точно воспроизвести оригинальную «четверку»: у картонного двигателя есть поршни, шатуны, коленчатый вал и все необходимые шестерни. По словам автора, на создание двигателя у него ушло около года.

Видео с YouTube-канала Marc W. Zak.

В октябре прошлого года британская компания Amalgam, которая специализируется на выпуске масштабных моделей, представила копию силового агрегата гиперкара Bugatti Chiron. Двигатель выпустили в масштабе 1:4 и оценили в 9365 долларов (578 тысяч рублей).